О ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ

4 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Асланом Басария.

Глава государства интересовался, какие работы проведены в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, а также за счет средств РУП «Черноморэнерго».

Аслан Басария проинформировал Президента о проведенных работах: «Сумма инвестиций на данный момент составила порядка 730 миллионов рублей. Все мероприятия реализованы. Речь идет о замене силового оборудования на семи подстанциях 220-110 киловольт, восьмая подстанция – Гагра-1, там – полная реконструкция, по сути строительство новой подстанции. В этом году объект был сдан.

Что касается распределительных сетей: в пяти из семи районов все мероприятия были реализованы еще до этого года. Последние мероприятия до конца года должны быть реализованы – это приобретение специальной техники, манипулятора и УАЗ «Фермер».

Мы подготовили каталог по реализованным мероприятиям с расценками, цифрами и фотоматериалом. Все работы приняты, финансовые средства поступили, все освоено. Бесспорно, это дает нам достаточно серьезную «подушку безопасности» в период пиковых нагрузок, но этого недостаточно.

Мы проводим работы внутри РУП «Черноморэнерго». На подстанциях заменена основная часть силового оборудования. Параллельно с этим проводится текущий ремонт, в 2018 году было отремонтировано 18 силовых трансформаторов высокого класса напряжения и 137 трансформаторов более низкого напряжения.

Что касается нового строительства (речь идет о распределительных сетях), за 10 месяцев было проведено 100 километров провода различного класса напряжения, установлено 14 комплектных трансформаторных подстанций и 14 новых трансформаторов.

Идет текущий ремонт, расчистка трасс. За предыдущий год мы расчистили территорию под проводами в 800 километров. В этом году речь идет о 500 километрах. Заменена большая часть сцепной арматуры на магистральных линиях, это изоляторы и часть проводов. Приведена в порядок часть опор высоковольтных линий. В силу того, что у нас очень ветхое оборудование, мы не всегда можем проводить эти работы, потому что это связано с обесточиванием наших абонентов. Во время ремонта нужно обесточить многие районы, поэтому мы зачастую работаем в позднее и раннее время суток. Насколько это было возможно, мы подготовились к зимнему периоду, но с учетом того, что у нас достаточно сложная ситуация в энергосистеме». Аслан Басария также ответил на вопрос Президента о влиянии криптоферм на энергосистему.

«При всем том, что сети перегружены, у нас появились майнинг-фермеры, которые размещаются зачастую на старых заводах, и это создает дополнительную нагрузку на наши сети, магистрали и подстанции, которые и так перегружены. Возникает риск того, что мы не сможем доставить энергию до потребителя в случае похолодания. В рамках Ваших поручений работа ведется, и надеемся, появится нормативный документ, который будет регулировать данную сферу и даст возможность доставлять электроэнергию обычному потребителю, чтобы он встретил зиму со светом и теплом в своем доме», – сказал А. Басария.

Р.Хаджимба поручил взять под жесткий контроль использование предприятиями выделенных мощностей по целевому назначению.

Президент также коснулся вопроса платежной дисциплины в сфере потребления электроэнергии.

А. Басария проинформировал главу государства о ситуации в этом направлении: «К большому сожалению, несмотря на нашу нормативную базу и то, что каждый абонент законодательно обязан оснастить себя прибором учета, этого в практике не происходит. Но параллельно с этим хочется отметить, что ежегодно у нас существует определенный рост. За 10 месяцев текущего года рост по сравнению с предыдущим годом составил порядка 7%. Это и юридические, и физические лица. Но в некоторых районах уровень собираемости платежей упал. Зачастую это районы, которые более благополучны, нежели те, которые являются дотационными. Это Сухум, Гагрский и Гудаутский районы.

Что касается юридических лиц, у них – достаточно серьезная динамика, более 20%. Нам проще их контролировать, проще применять жесткую систему. При этом у нас зачастую нет технической возможности отключать абонентов – физических лиц. Это связано с колоссальными затратами и, когда речь идет о многоквартирных домах, не всегда можно добраться даже до стояков.

Понимая, что тарифы у нас экономически не целесообразны, мы стараемся какие-то ресурсы туда направлять. Но это делать нам достаточно сложно. Мы надеемся, что в следующем году финансирование будет именно целевое, и это повысит качество электроснабжения».

Глава государства также поставил вопрос о необходимости строгого контроля ситуации на Ингур ГЭС.

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: экономикаАвтор: Официальный сайт Президента РА