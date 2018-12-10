О ПЕРСПЕКТИВАХ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ В РОССИИ

Министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия на брифинге рассказал о перспективах абхазо-российского Соглашения «О порядке организации предоставления медицинской помощи в системе ОМС гражданам России, проживающим на территории Абхазии, в медицинских организациях Российской Федерации».

Тамаз Цахнакия напомнил, что ранее, на встрече в Москве, делегация Минздрава РА и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подвели итоги работы над проектом соглашения между Республикой Абхазия и Краснодарским краем в части реализации Договора об обязательном медицинском страховании, который был подписан в августе прошлого года. Соглашение носит исключительно технический характер, в нем прописано, в каком порядке будет осуществляться специализированная высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях РФ. Кроме того, по ряду направлений пациенты смогут получать экстренную неотложную помощь в ведущих клиниках Краснодарского края.

На встрече в Москве обсуждалась также реализация межгосударственного Соглашения с Россией в области лекарственного обеспечения льготных категорий граждан РФ, проживающих на территории РА. Минздравом России одобрена заявка на четвертый квартал текущего года. «После финансирования РУП «Абхазфармация» обеспечит пункты выдачи медикаментов льготным категориям граждан. Сегодня РУП «Абхазфармация» под эгидой Минздрава открыла пункты государственной аптечной сети в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте, и в ближайшее время в Гагре будет открыта еще одна государственная аптека».

Тамаз Цахнакия заметил, что Россия готова оказать поддержку в строительстве на территории республики медицинского центра неотложной помощи с отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. Ведущие российские специалисты начнут осваивать это новое для нашей республики направление, параллельно обучая наших специалистов.

Шла речь на встрече об аттестации абхазских врачей, о приобретении за счет российских бюджетных средств передвижного мобильного диагностического автопоезда в дар Республике Абхазия.

Министр здравоохранения РФ поддержала планы абхазских коллег по расширению санитарной авиации. «Минздрав России будет способствовать решению этого вопроса, чтобы при необходимости тяжело больных могли перемещать авиационным сообщением через государственную границу в Краснодарский край и обратно», – рассказал Т.Цахнакия.

Кроме того, как сообщил министр, в рамках визита в Москву была организована встреча абхазской делегации в Московской городской думе: «Нас пригласил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике. Мы обсудили возможность сотрудничества с Москвой, и нам пообещали, что в рамках рассмотрения бюджета на 2019 год Комитет будет ходатайствовать об увеличении бюджета на внешнеэкономическую деятельность. В этом случае мы сможем при необходимости отправлять наших пациентов в клиники столицы РФ за бюджетные средства Москвы».

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс