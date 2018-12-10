ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба находится с рабочим визитом в Москве.

В ходе рабочего визита Валерий Бганба встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. С абхазской стороны на встрече также присутствовали министр сельского хозяйства Амиран Какалия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, а также вопросы фитосанитарного контроля в республике.

Как отметил Дмитрий Патрушев, торгово-экономические связи между Абхазией и Россией укрепляются, а аграрные ведомства стран тесно сотрудничают на протяжении многих лет.

Участники встречи подчеркнули, что за 10 месяцев 2018 года сельскохозяйственный товарооборот сохранился на уровне аналогичного периода 2017 года.

Стороны договорились продолжить взаимодействие по указанным и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс