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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко с днем рождения
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Виталий Леонтьевич!
От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Ваш высокий профессионализм, присущие Вам энергия и целеустремленность являются залогом эффективности Вашей деятельности на высоком посту. Выражаю уверенность, что Ваше личное участие и содействие в абхазо-российском сотрудничестве придаст новый импульс в отношениях между нашими государствами.
Желаю Вам дальнейших успехов на ответственной должности, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия».
Номер: 132
Выпуск: 3733
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс