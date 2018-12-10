ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко с днем рождения

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Виталий Леонтьевич!

От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Ваш высокий профессионализм, присущие Вам энергия и целеустремленность являются залогом эффективности Вашей деятельности на высоком посту. Выражаю уверенность, что Ваше личное участие и содействие в абхазо-российском сотрудничестве придаст новый импульс в отношениях между нашими государствами.

Желаю Вам дальнейших успехов на ответственной должности, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия».

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс