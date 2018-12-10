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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с юбилеем заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Виталий Леонтьевич!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея.
В Республике Абхазия к Вам относятся с большим уважением. Вас знают как яркого человека, видного государственного и общественного деятеля, истинного патриота. Находясь на различных руководящих должностях, Вы проявили себя как человек, глубоко преданный своему делу.
В рамках совместной Межправительственной комиссии по содействию социально-экономическому развитию Республики Абхазия нас ждет еще много работы, которая приносит чрезвычайно большую пользу жителям нашей страны. Убежден, что мы и впредь продолжим укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество между нашими странами.
Желаю Вам, уважаемый Виталий Леонтьевич, неиссякаемой энергии, благополучия, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту».
Номер: 132
Выпуск: 3733
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс