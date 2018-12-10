ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с юбилеем заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Виталий Леонтьевич!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея.

В Республике Абхазия к Вам относятся с большим уважением. Вас знают как яркого человека, видного государственного и общественного деятеля, истинного патриота. Находясь на различных руководящих должностях, Вы проявили себя как человек, глубоко преданный своему делу.

В рамках совместной Межправительственной комиссии по содействию социально-экономическому развитию Республики Абхазия нас ждет еще много работы, которая приносит чрезвычайно большую пользу жителям нашей страны. Убежден, что мы и впредь продолжим укреплять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество между нашими странами.

Желаю Вам, уважаемый Виталий Леонтьевич, неиссякаемой энергии, благополучия, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту».

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс