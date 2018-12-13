ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

С 3.12.2018 года стартует акция «Подарок детям Донбасса к Новому году». Акцию проводит ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий».

Мы с 2014 года активно помогаем детям Донбасса, оставшимся без родителей, детям-инвалидам (потерявшими здоровье в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также инвалидам по слуху и зрению), ВИЧ- инфицированным детям, детям, больным туберкулезом, и детям, отстающим в развитии. Итого около 1500 детей, кому требуется помощь. И эти дети с особой надеждой ждут Новый год и приход Деда Мороза с подарками. За каждым таким ребенком стоит отдельная история, трагедия отдельно взятого маленького человека. Первая партия мандаринов с подарками была отправлена в ноябре, дети были очень рады фруктам. На вопрос одного ребенка: «За что?» был ответ: «Просто так». Просто детям нужны витамины. Но впереди Новый год, и дети ждут подарки, надеются, что произойдет чудо, и кто-то вспомнит о них.

Номер телефона и реквизиты для уточнения деталей акции, которая продлится с 03.12.2018 до 15.12.2018 года :

ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий»

Адрес: Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Чочуа, д.49

Телефон: +7 940 7144223

Номер расчетного счета: ИНН 12009723 КПП 111001487

р/с 40703810200000000157 КБ «Гарант-Банк»

Для граждан РФ: номер карты ВТБ: 24 5492 2300 1662 8452.

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ЧКВА