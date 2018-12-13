ПОГОДА В АБХАЗИИ ГОСТЕПРИИМНАЯ

Итоги сезона-2018 признаны предварительными

Наверное, именно так мог выглядеть идеальный прогноз. В Абхазии, которую природа щедро одарила солнечными днями, теплым морем, таинственными пещерами, быстрыми реками и удивительными по красоте растениями, для гостей не может быть плохой погоды. Ведь еще каких-нибудь пятьдесят лет назад путевки в Абхазию пользовались устойчивым спросом круглый год. В Абхазию ездили в январе, в феврале, плавали в бассейнах с морской водой, принимали целебные ванны, существовала целая курортологическая отрасль, которая сегодня, к сожалению, в большей мере утрачена.

В прежние времена люди возвращались в снежные широты счастливыми и загорелыми.

Обидно, что в то время как новейшие технологии позволяют буквально творить чудеса, создавая климатические зоны тепла даже на севере, мы в Абхазии не можем в полной мере использовать преимущества субтропического климата – из-за отсутствия необходимых ресурсов теряем огромные потенциальные деньги.

Тем не менее таковы обстоятельства на данный момент. Но в Министерстве по курортам и туризму РА этот аспект развития отрасли считают приоритетным и очень рассчитывают на скорое возрождение санаторно-курортного сегмента.

В разговоре с Президентом министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия назвал итоги курортного сезона предварительными, ведь год не окончен, и к нам продолжают приезжать гости.

Подводя итоги сезона на встрече с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба, министр по курортам и туризму сообщил, что число россиян, посетивших в этом сезоне Абхазию, отдохнувших и побывавших на экскурсиях, перевалило за миллион: «На сегодня это предварительные данные, так как точное количество посчитать трудно, поскольку многие туристы приезжают к нам в республику лишь на один день и уезжают обратно. Также сложно сосчитать количество предоставляемых услуг от частного сектора».

В то же время, по данным Пограничной службы ФСБ России, границу с Абхазией пересекло более миллиона автомобилей с российскими номерами, а с учетом того, что многие пересекают пограничный пункт «Псоу» пешком и едут дальше на автобусах, маршрутках и такси, в Абхазии побывали как минимум два миллиона россиян.

Вообще, прогнозы на курортный сезон 2018 года изначально были очень осторожными, ведь одновременно сошлись несколько факторов: во-первых, Абхазии пришлось впервые конкурировать с курортами Турции и Крыма и, во-вторых, Чемпионат мира по футболу-2018, который проводила Россия, в том числе и в соседнем с нами Сочи. На август-сентябрь были перенесены отпуска сотрудников госслужб, занятых на ЧМ-2018, и, кроме того, большинство россиян предпочли болеть за любимые команды либо непосредственно на стадионах, либо дома у телевизоров. С учетом этих обстоятельств цены в отелях Абхазии были снижены и, хотя этот продуманный ход на стоимости путевок в целом сказался лишь незначительно (они подешевели всего на 15–20 %), тем не менее помог поддержать продажи в первом сегменте сезона.

В то же время ни мундиаль, ни конкуренция не изменили ситуацию в отношении популярных отелей и санаториев Абхазии, заработавших себе за последние годы добрую репутацию. Уже в начале весны места в них были забронированы на весь сезон.

В разговоре с главой государства министр А. Гарцкия заметил, что динамика развития туристической отрасли остается положительной: с 2007 по 2018 год было построено 300 новых (в основном частных) гостиниц, число объектов размещения увеличилось до 426, и в них сегодня 25 310 мест.

При этом министр для сравнения уточнил, что столько же мест только в одном Олимпийском парке и 45 000 мест в отелях на Красной Поляне.

В 2018 году основным спросом, как и в прежние годы, пользовались Гагра, Пицунда и Новый Афон, однако значительно вырос поток отдыхающих непосредственно в Сухуме. По мнению экспертов, на росте потока отдыхающих в Абхазии сказалось увеличение числа гостиниц с отдельными номерами с удобствами. Самым высоким спросом пользуются отели, пансионаты и даже частные мини-гостиницы, в которых сделана ставка на отдыхающих с детьми и предусмотрена территория для детей, для их безопасных игр. Особым спросом пользуются отели, в которых предусмотрены бассейны. К сожалению, немногие объекты могут этим похвалиться: лишь несколько частных отелей, в частности отель «Крепость Баграта» и пансионат Литфонда в Пицунде.

Спросом пользуются также отели, работающие по системе «полупансион» и «полный пансион» и «шведский стол», имеющие развитую инфраструктуру, комфортные условия проживания и безопасную зеленую территорию. К сожалению, пока отстает в развитии туристической инфраструктуры Очамчырский район. На его территории курортных объектов значительно меньше, хотя пляжи Скурчи и непосредственно города Очамчыры прекрасны. К тому же Очамчыра, впрочем, как и другие районы – Гулрыпшский и Гудаутский, – просто идеальное место для развития экологического и агротуризма. Надо заметить, что примеры внедрения видов отдыха подобного типа у нас уже существуют, хоть и не являются строкой статистики. Для того, чтобы эти виды туризма развивались, также необходимы инвестиции.

Президент Абхазии заверил, что государство готово инвестировать в новые перспективные виды туризма, а Министерству по курортам и туризму необходимо подготовить и представить схему эффективного распределения денежных средств.

В Министерстве по курортам и туризму РА признают, что солидную долю приезжающих в Абхазию составляют дети и внуки тех, кто отдыхал на знаменитых курортах Гагры, Пицунды, в Мюссере (Гудаутский район) и Новом Афоне в советские годы. При этом 98 % отдыхающих в Абхазии составляют россияне, и только два процента – туристы из стран Европы. Безусловно, на ситуации сказывается отсутствие авиасообщения.

Отдыхающие запрашивают как самый высокий уровень услуг, так и эконом-класс. По мнению руководства Министерства, это еще одно – дополнительное – свидетельство, что в данном случае основную роль с нашей – принимающей стороны – должен сыграть уверенный тандем: достойный сервис и человеческий фактор – душевное, радушное отношение к отдыхающим, которым всегда отличались курорты Абхазии и о котором в семьях по-прежнему рассказывают детям и внукам. Важно, чтобы мы не утратили этой привлекательной атмосферы душевности и радушия, не заменили его холодным потребительским расчетом. Ведь и это тоже – важный фрагмент мозаики, из которой складывается гостеприимное лицо современной курортной Абхазии.

Не менее важным аспектом туристического бизнеса остается безопасность туристов. К сожалению, эта проблема в Абхазии решена не в полной мере.

Не удалось также покончить и с еще одним слабым звеном туристической отрасли: не все владельцы гостевых домов, частных мини-гостиниц и просто жители, размещающие у себя туристов, осознают, что заплатить налоги от поступивших в их семейный бюджет сумм – гражданский долг. Между тем спецналог должны платить и предприниматели, взявшие на себя функцию размещения туристов, и водители маршрутных такси. Что касается водителей, то среди них куда больше добросовестных налогоплательщиков, поскольку налог, который они платят, фиксированный.

Каким будет следующий туристический сезон, сказать сложно. Существует целый комплекс составляющих, включающих информационное поле, криминогенную обстановку, открытие египетского направления, экономическая ситуация в России, президентские выборы в Абхазии и многое другое. Тем не менее в Министерстве отдают себе отчет, что сбудутся самые обнадеживающие прогнозы, если уроки всех предыдущих лет работы будут учтены.

Юлия СОЛОВЬЕВА

P.S. Как сообщили в СМИ российские эксперты (при этом они ссылались на данные, полученные посредством поисковика Skyscanner), Абхазия заняла третье место в рейтинге самых дешевых курортов мира в 2018 году. В качестве основания для рейтинга были взяты цены на билеты из России, а также расходы на месте для двух самостоятельных путешественников, которые проводят свой двухнедельный отпуск в отеле или арендованной квартире, питаются в кафе, передвигаются пешком или пользуются городским транспортом и предпочитают недорогие развлечения.

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА