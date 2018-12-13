КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГОВОРИТЬ! ОБСУЖДАТЬ! ДЕЙСТВОВАТЬ?

Недавно пьяный водитель на своем автомобиле разворотил ограждение Красного моста в Сухуме и упал в Беслетку. Бесспорно, лучшая новость, что он остался жив и невредим. Нормальные граждане и в дальнейшем пожелают ему здоровья, удачи и аккуратности в вождении.

Но случилось такое. Услышали, возмутились, посудачили. И все?

Красный мост для нас стал символом начала активного сопротивления оккупантам в Отечественной войне народа Абхазии. Именно здесь грузинский агрессор понял, что быстрая прогулка по Абхазии не получится. Именно на Красном мосту 27 сентября 1993 года стало ясно, что мы одержали Победу. Этот мост – такой же значимый в нашей истории, как Брестская крепость в Белоруссии, Дом Павлова, Курская дуга в России.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. грузинский агрессор не нанес столько разрушений Красному мосту, сколько мы сами сделали на протяжении послевоенных лет.

Кто-то из водителей въехал на тротуар моста и крылом выбил две-три стойки ограды.

Администрация города сделала ремонт на свои деньги. Через некоторое время, затратив определенную сумму, установила железные, сплошные ограждения у тротуаров моста и покрасила в красный цвет, чтобы они были заметны. Пьяные водители сметали эти строения не меньше четырех раз.

Администрация города восстанавливала на свои деньги.

Несколько лет назад, молодой водитель, ведя машину против движения, въехал на скорости в одну из огромных лепнин – стенку, которая украшает начало моста и, разбив ее, выворотил из фундамента. Администрация города опять сама восстановила.

И вот новый недавний случай. Возникает вопрос: прекратится такое в дальнейшем? Нет! Потому что никто никак таких водителей не наказывает. Только и слышишь сетования вокруг них: «Хороший человек, а выпьет – теряет контроль». Но ведь по сути, эти «хорошие» разрушают город, подвергают опасности людей вокруг и плюют на все правила и законы с большой колокольни. Сколько по городу сбито светофоров, фонарных столбов и т.д.?

Что мешает городским институтам власти применять наказания к любому нарушителю общественного порядка? Может, депутатам Сухумского собрания стоит выработать к таким нарушителям свои, городские законы, по которым за каждый сбитый столб, разрушенный участок городской инфраструктуры с них будут взиматься деньги на восстановление?

Этот вопрос намного актуальнее, чем вопросы, над которыми ломают головы городские избранники – проводить или не проводить досрочные президентские выборы, или референдум по избранию градоначальника.

Если каждый горожанин за нанесенный им ущерб городу будет платить из своего кармана, можно не сомневаться, что такие случаи, подобно случаю на Красном мосту, не повторятся.

А пока городские власти и депутаты городского Собрания не решатся на радикальные действия, такая категория водителей будет ездить и сносить все на своем пути.

«Большое дело, что-то сбил. Город отвечает, а с меня взятки гладки» – с таким «пониманием» городской жизни непутевые водители продолжают гонять по улицам столицы. Из-за уверенности, что никак не будут наказаны, привлечены, оштрафованы. Им, как всегда, «повезет», а городу – нет.

Юрий КУРАСКУА

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Как стало известно редакции, сразу после случившегося на мосту некий юрист высказал в социальных сетях мнение, что виновен или не виновен этот гражданин, разберутся правоохранительные органы, и только суд определит степень наказания.

Козыряя знанием Закона, юрист не учел одного: в результате имевшего место факта разрушена часть Красного моста. И это наглядно демонстрирует, что произошло. А водитель был в пьяном виде и отвлекся за рулем, но это не смягчает его вину в нанесении ущерба городу.

Было бы правильно с гражданской и с мужской позиции прийти этому водителю в Администрацию города и сказать, что есть желание восстановить то, что снес.

Позиция «Абхазавтодора» правильная: они намерены отремонтировать пострадавшую часть моста за счет средств виновного. Первые переговоры не принесли результата. «Абхазавтодору» хотели преподнести ситуацию – якобы ничего страшного не произошло. Настойчивость государственной компании в лице ее директора изменила положение. Виновная сторона готова принять участие в ремонте моста. По скромным оценкам это обойдется от 150 до 200 тыс. рублей.

Что будет дальше, редакция сообщит своим читателям.

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА