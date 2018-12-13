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ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
«События, произошедшие 25 ноября 2018 года, связанные с нарушением территориальных вод Российской Федерации тремя судами ВМС Украины и попытками незаконного прохождения через Керченский пролив, и последовавшие за этим действия руководства Украины свидетельствуют о целенаправленном и преступном намерении накалить ситуацию в регионе.
Целью этой масштабной провокации является еще большее усиление антироссийских настроений на Украине накануне предстоящих президентских выборов. Организованные нападения на дипломатические объекты Российской Федерации являются подтверждением этому. И самое главное – в десяти областях Украины было введено военное положение.
Действия украинских властей были поддержаны руководством НАТО. На встрече министров иностранных дел Североатлантического совета, в которой приняли участие также главы МИД Грузии и Украины, в рамках пресс-конференции с участием представителей Украины и Грузии Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о незаконности действий Российской Федерации в данном конфликте и одновременно с этим напомнил о поддержке альянсом суверенитета Грузии, потребовав вывод российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявляет о поддержке действий Российской Федерации в Керченском проливе и осуждает очередную провокацию президента Украины Порошенко по отношению к Российской Федерации».
Номер: 133
Выпуск: 3734
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс