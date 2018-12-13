ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«События, произошедшие 25 ноября 2018 года, связанные с нарушением территориальных вод Российской Федерации тремя судами ВМС Украины и попытками незаконного прохождения через Керченский пролив, и последовавшие за этим действия руководства Украины свидетельствуют о целенаправленном и преступном намерении накалить ситуацию в регионе.

Целью этой масштабной провокации является еще большее усиление антироссийских настроений на Украине накануне предстоящих президентских выборов. Организованные нападения на дипломатические объекты Российской Федерации являются подтверждением этому. И самое главное – в десяти областях Украины было введено военное положение.

Действия украинских властей были поддержаны руководством НАТО. На встрече министров иностранных дел Североатлантического совета, в которой приняли участие также главы МИД Грузии и Украины, в рамках пресс-конференции с участием представителей Украины и Грузии Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о незаконности действий Российской Федерации в данном конфликте и одновременно с этим напомнил о поддержке альянсом суверенитета Грузии, потребовав вывод российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявляет о поддержке действий Российской Федерации в Керченском проливе и осуждает очередную провокацию президента Украины Порошенко по отношению к Российской Федерации».

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс