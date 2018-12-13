Постановление Кабинета Министров РА

Об утверждении Производственного календаря на 2019 год

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Производственный календарь на 2019 год (прилагается).

2. В связи с совпадением выходного и праздничного нерабочего дня перенести следующий выходной день:

– 6 января (воскресенье) – на 3 января (четверг).

3. В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенести следующие рабочие дни:

– 4 января (пятница) – на 12 января (суббота);

– 30 апреля (вторник) – на 4 мая (суббота).

4. В связи с тем, что Православный праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (28 апреля), то следующий за ним понедельник (29 апреля) будет нерабочим днем.

5. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Апсныпресс», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» опубликовать Производственный календарь на 2019 год.

В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 30 ноября 2018 г., №179

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия