АБХАЗИЮ ПОСЕТИЛИ 3,6 МЛН РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Эксперты аналитического агентства «ТурСтат» составили рейтинг самых популярных среди российских туристов стран в 2018 году. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

На первом месте оказалась Турция, которую посетили 4,9 млн россиян в период с января по сентябрь 2018 года. Вторую строчку заняла Абхазия, которую посетили 3,6 млн российских граждан. А также около 2,5 млн россиян за девять месяцев побывали в Финляндии, которой досталось третье место в рейтинге популярных стран. На четвертом и пятом местах Казахстан и Украина, в которых побыли 2,3 млн и 1,8 млн человек соответственно.

Кроме того, в десятку популярных направлений у российских граждан попали такие страны, как Китай, Эстония, Грузия, Германия и Италия.

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс