ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РА

В прошлый четверг, 6 декабря, состоялось очередное заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

На нем были ратифицированы два важных документа: Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой и Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики. Еще 29 мая этого года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

Перед обсуждением законопроектов о ратификации Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что это очень важный факт – признание нашего государства, что между нашими странами давно существуют контакты, многое значит уже одно то, что в Сирии живет большая абхазо-адыгская диаспора, предки которой вынуждены были покинуть страну в XIX веке.

– В Абхазии глубоко переживают происходящие в Сирии события. Народ Абхазии солидарен с политикой Российской Федерации, поддерживающей законную власть и народ Сирийской Арабской Республики. Мы благодарны сирийскому народу и прежде всего Президенту Башару Асаду, принявшему решение о признании независимости Республики Абхазия в непростое для его страны время, – сказал Спикер.

Представляя депутатам документы для ратификации, представитель Президента РА в Парламенте Дмитрий Шамба напомнил, что они были подписаны в ходе официального визита делегации Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику в начале сентября этого года. Свои подписи поставили Президент Абхазии Р. Хаджимба и Президент Сирии Башар Асад. Парламент Сирии ратифицировал Договор и Соглашение в середине октября, а после ратификации Парламентом Абхазии они вступают в законную силу. Д. Шамба подробно рассказал, что из себя представляют документы. Договор, подписанный на десятилетний период с возможностью пролонгации, предусматривает совместные действия «в борьбе с транснациональной преступностью и международным терроризмом». Абхазия и Сирия обязуются не вступать «в военные и военно-политические блоки, деятельность которых может быть направлена против любой из этих республик». А Соглашение между нашими странами предусматривает создание совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, а также – решение вопросов в сфере торговли и экономического сотрудничества.

Депутаты оба документа – Договор и Соглашение – ратифицировали единогласно, и этому они стоя аплодировали.

Следующим вопросом повестки дня был законопроект «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2019 год», который представил вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба.

Принятый депутатами Парламента в первом чтении (при этом депутаты обещали быть строже и требовательней к рассмотрению проекта во втором чтении) бюджет характеризуется следующими цифрами: Государственный бюджет по доходам равен 9 675 376,5 тыс. рублей, а по расходам 9 819 073,4 тыс. рублей, дефицит равен 143 696,9 тыс. рублей; Республиканский по доходам равен 7 575 239,6 тыс. рублей, в том числе финансовая помощь РФ в целях социально-экономического развития РА составляет 2 789 000,0 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2017 – 2019 годы – 1 620 530,0 тыс. рублей; объем по расходам – 7 696 436,5 тыс. рублей; дефицит – 121 196,9 тыс. рублей.

При обсуждении законопроекта (при этом оппозиционная часть депутатов говорила и о том, что бюджет направлен не на развитие государства, а свидетельствует о стагнации, как, впрочем, и бюджет нынешнего, 2018 года – цифры почти одни и те же) депутаты Парламента вспомнили, что исполнение бюджета за 2017 год ими не было утверждено, что они направили запрос в Генпрокуратуру для определения, куда делись многие миллионы бюджетных денег. Но Генпрокуратура отписалась: ничего не знает, ничего не видела. Поэтому резонно возник вопрос о проведении парламентских слушаний по деятельности Генпрокуратуры.

Депутаты Парламента рассмотрели и приняли в первом чтении также бюджеты фондов РА на 2019 год – Дорожного, Пенсионного, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования, репатриации.

Были рассмотрены и другие вопросы.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА