ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с 25-летием образования Совета Федерации

«Уважаемая Валентина Ивановна! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации со знаменательной датой – 25-летием со дня образования.

Деятельность Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – это история современной России и становления её института парламентаризма, в которой отражены российский и мировой опыт осуществления законодательной власти.

Наши народы объединяет общее историческое наследие, и межпарламентское сотрудничество является важной составной частью взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации. В развитие этих отношений в сентябре 2008 года нами было подписано Соглашение между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о межпарламентском сотрудничестве и создана совместная постоянно действующая Комиссия по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Несомненно, что наша совместная деятельность является важным вкладом в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества, способствует укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей между Россией и Республикой Абхазия».

Номер: 133Выпуск: 3734Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс