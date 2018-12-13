Главная
13.12.2018
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
В г. Калининграде прошел Международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного тренера СССР Гранита Ивановича Торопина.
В турнире приняли участие 250 спортсменов из 15 стран и 14 регионов России. Республику Абхазия представляли девять спортсменов.
По итогам соревнований Даниил Харчилава (63 кг) и Эдуард Урчуков (32 кг) заняли первые места.
Тренируют спортсменов Игорь Берая и Размик Алабиян.
Харчилава Даниил тренируется и учится в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых.
Тренер – Виктор Ходжаев.
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту