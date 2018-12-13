СПОРТ

Абхазский боксер Батал Чежия победил в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса «Underground boxing series», который прошел в Москве.

Батал Чежия отправил в нокаут своего соперника африканца Мада Мауго.

Официальный представитель Батала Чежия Инал Лагвилава проинформировал: «Батал победил нокаутом в четвертом раунде».

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту