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13.12.2018
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
Абхазский боксер Батал Чежия победил в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса «Underground boxing series», который прошел в Москве.
Батал Чежия отправил в нокаут своего соперника африканца Мада Мауго.
Официальный представитель Батала Чежия Инал Лагвилава проинформировал: «Батал победил нокаутом в четвертом раунде».
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту