НА VIII МОСКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

В ГЦКЗ «Россия» в Лужниках прошёл VIII Московский фестиваль культуры народов Кавказа, на котором Абхазию представлял детский московский ансамбль абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба. В рамках мероприятия состоялись выступления прославленных танцевальных коллективов и именитых артистов Юга России и Закавказья.

Руководитель ансамбля Лаша Марыхуба отметил: «Нам очень приятно, что организаторы фестиваля пригласили ансамбль «Амцабз» выступить на таком масштабном мероприятии. Для нас большая честь выступать на одной сцене с заслуженными артистами. Ансамбль представлял Абхазию с премьерным танцем «Абхазская свадьба». Хочу отметить, что было очень волнительно представлять публике премьеру, но наши дети справились. Мы изменили формат классического абхазского танца, что требовало от детей не только идеального исполнения, но и особой артистичности. Впереди еще много доработок, так как в январе нас ждёт финал чемпионата России по народным танцам».

Московский фестиваль культуры народов Кавказа, организованный Российским конгрессом народов Кавказа (РКНК) при поддержке Правительства Москвы в лице Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы, собирает ежегодно в Лужниках около 5 000 человек разных национальностей и вероисповеданий.

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс