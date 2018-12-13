ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОВ

В издательстве «Литературная Республика» Московской городской организации Союза писателей России вышел сборник стихов абхазского поэта, журналиста, публициста, председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу «Родник бессмертия».

Переводы стихотворений Вахтанга Абхазоу осуществлены известным русским поэтом и переводчиком Николаем Переясловым.

По инициативе Московской городской организации Союза писателей России, в конференц-зале Международного сообщества писательских союзов прошла презентация сборника с участием автора, известных писателей, литературоведов, критиков, общественных деятелей, представителей Московской абхазской диаспоры.

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс