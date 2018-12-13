ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ

В выставочном зале коммандитного товарищества «Нур» состоялось открытие Первого республиканского фестиваля народных промыслов и ремесел Абхазии «Золотые руки».

Директор РЦНТ Нури Кварчия отметил, что целью фестиваля является выявление и поощрение художников и ремесленников, занимающихся народным прикладным искусством. «Наша инициатива была во многом продиктована тем фактом, что рынки сувенирных товаров заполнены низкокачественной и неприглядной китайской продукцией, несмотря на то что в Абхазии много умельцев, которые могут создавать прекрасные колоритные сувенирные изделия», – сказал Кварчия.

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс