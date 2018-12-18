ПРОГРАММЫ, В КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ?

У наших соседей

В целях урегулирования «абхазской проблемы» официальный Тбилиси делает упор на то, чтобы показать абхазам Грузию как успешно развивающуюся, европейскую страну, и тем самым спровоцировать у них желание вернуться «в состав дружной семьи». После подписания в июне 2014 года соглашения об ассоциации с ЕС Тбилиси при содействии Запада активизировал реализацию «Стратегии в отношении оккупированных территорий: вовлечение путем сотрудничества». На возвращение Абхазии и Южной Осетии обратно в орбиту влияния Грузии как раз и направлена представленная в апреле с.г. «примиренческая инициатива» «Шаг к лучшему будущему». В непосредственной близости от границ с Абхазией создается т.н. интегрированная социально-экономическая зона, оснащенная инфраструктурой, необходимой для ведения бизнеса и социального обслуживания населения. В качестве одного из основных стимулов вовлечения абхазов в совместные проекты Тбилиси рассматривает содействие реализации на европейских рынках товаров, произведенных в Абхазии, и получение жителями республик образования в западных странах.

Однако указанная инициатива является, по сути, обыкновенной рекламной ловушкой, которая к тому же может иметь весьма негативные последствия и для абхазов, и для самих грузин. Прежде всего, вопрос о финансировании программы «Шаг к лучшему будущему», требующей значительных финансовых затрат, до сих пор не решен. Бюджет страны на 2018 год был составлен без учета указанных расходов, и соответствующая корректировка бюджета в парламенте не предусмотрена.

На данный момент в рамках указанной программы достаточно эффективно осуществляется лишь деятельность по оказанию медицинской помощи жителям «оккупированных» территорий. В этих целях выделены средства из госбюджета «столько, сколько необходимо, но не более 15 тыс. лари (примерно 6 тыс. долларов) в год на каждого пациента». К тому же жители Абхазии должны платить за амбулаторное лечение, а также за диагностические исследования. Вместе с тем на продолжение реализации «медицинской части» данной инициативы может оказать серьезное влияние рост недовольства местного грузинского населения, считающего, что правительство за счет абхазов снизило им качество предоставляемых лечебных услуг.

Согласно опубликованному в мае с.г. докладу Международной кризисной группы торговля между подконтрольными Тбилиси территориями и «отколовшимися» регионами развивается лишь на неофициальном уровне. Но при этом отмечаются существующие ограничения на торговлю со стороны Грузии, которая запрещает продажу товаров с абхазскими этикетками. На этом фоне вряд ли будут выполнимы обещания Тбилиси содействовать экспорту абхазской продукции на западноевропейские рынки. Ведь грузинские товары не особо востребованы в странах ЕС ввиду их несоответствия принятым стандартам, а что тогда говорить про абхазские?

Обращают на себя внимание слова министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия К. Цихелашвили о ходе выполнения программы «Шаг к лучшему будущему»: «К сожалению, мы даже не можем говорить публично о том, что предпринимает государство, опасаясь поставить под угрозу эти направления». Любые подвижки в реализации указанной программы обязательно получили бы широкую огласку в грузинских и иностранных СМИ. Поэтому попытка К. Цихелашвили «засекретить» ход выполнения этой инициативы, вероятнее всего, свидетельствует о ее серьезной «пробуксовке».

Сергей ДУДИЕВ, председатель Северо-Осетинской региональной общественной организации «Союз ветеранов-добровольцев Отечественной войны 1992-1993 гг. абхазского народа – Ир»

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: политикаАвтор: Сергей ДУДИЕВ, председатель Северо-Осетинской региональной общественной организации «Союз ветеранов-добровольцев Отечественной войны 1992-1993 гг. абхазского народа – Ир»