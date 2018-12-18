ЗАЧЕМ БЫЛ СОЗДАН ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Мнение

При Академии наук Абхазии несколько лет тому назад был создан Институт экономики и права. Нашему читателю, да и нам, журналистам, мало что известно о его деятельности. Поэтому мы обратились с вопросами к директору нового Института, доктору экономических наук, профессору, члену-корреспонденту АНА Зауру Шалашаа.

– Заур Иванович, с какой целью был создан Институт экономики и права?

– Вопрос открытия НИИ подобного профиля при Академии наук Абхазии поднимался еще в конце 90-х годов, когда обсуждалась структура Академии, при непосредственном участии в этом Первого Президента Владислава Григорьевича Ардзинба, однако данный актуальный вопрос по разным объективным причинам не получил в тот период логического решения.

В 2015 году на общем собрании Академии наук, на котором присутствовал Президент Рауль Джумкович Хаджимба, вновь был поднят вопрос о целесообразности учреждения подобного НИИ. Вопрос Президентом был поддержан. И через год был разработан и утвержден на Президиуме Академии Устав государственного научного учреждения, который затем был зарегистрирован Министерством юстиции. И в течение 2017 года формировался кадровый состав Института и определялись основные направления его деятельности.

Подчеркну, что все законодательные акты и государственные управленческие решения, принимаемые на высших уровнях власти, предварительно должны быть обоснованы с экономической и правовой точек зрения. В связи с этим одной из главных функций Института является осуществление экономического и правового мониторинга законодательных и нормативно-правовых актов Республики Абхазия, а также, безусловно, исследование актуальных теоретических и практических проблем развития Абхазии, вопросов международного экономического и правового сотрудничества с другими странами, проблем экономической и национальной безопасности и другие.

Не менее важным направлением деятельности Института является подготовка высококвалифицированных кадров – специалистов экономического и юридического профиля через аспирантуру и соискательство.

– А в чем специфика формирования кадрового потенциала Института?

– В соответствии с Уставами Академии и институтов, ей подведомственных, решением Президиума АНА были утверждены штатное расписание, кандидатуры директора, заместителя директора по науке и ученого секретаря. Сегодня в штате Института 18 человек, 15 из них занимаются научно-исследовательской деятельностью. Создан Ученый совет, в который входят штатные сотрудники Института и привлеченные совместители, а это работники государственных органов власти Абхазии, имеющие научные степени, а также представители российских научных учреждений. Кстати, сегодня в штате Института 4 доктора наук, 8 кандидатов наук и 6 научных сотрудников.

– Вы приступили к работе в полную мощь? Что уже сделано вами за эти годы?

– На твой вопрос можно ответить утвердительно. В 2017-2018 годах сотрудники Института принимали активное участие более чем в 50 национальных и международных научных конференциях, деловых форумах.

Институт уделяет большое внимание развитию контактов с научными учреждениями и вузами России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской республик, мы заключаем с ними договоры о сотрудничестве. И уже достигнуты ощутимые результаты.

В мае этого года Институт совместно с Министерством экономики организовал научно-практический семинар на тему: «Эффективные инструменты взаимодействия государства и предпринимательства в Республике Абхазия», в котором приняли участие, наряду с учеными Абхазии и России, руководители и специалисты республиканских и местных органов государственного управления, депутаты Парламента, представители Национального банка и предпринимательских общественных объединений Абхазии.

А в августе ученые Института участвовали в проведенной МИД Абхазии международной конференции «10 лет признания: итоги и перспективы».

В текущем году на базе Института создан постоянно действующий научно-экспертный совет по экономическим и правовым проблемам развития общества, целью которого является непосредственная экономико-правовая оценка принимаемых к рассмотрению законодательных и нормативно-правовых актов государства.

Институт разрабатывает плановые научные темы, утвержденные Президиумом Академии на 2018 - 2022 годы, среди которых наиболее актуальными являются проблемы социально-экономического и правового развития Абхазии. В этом направлении сотрудниками Института уже опубликованы научные труды в различных популярных научных изданиях, которые выходят в Абхазии, России, Казахстане, Армении, Англии, Донецкой Народной Республике.

Сотрудники Института также активно участвуют в рабочей группе по налоговой реформе, созданной Народным Собранием – Парламентом страны.

– Какое влияние – реальное – оказывает (или уже оказал) Институт на развитие экономики Абхазии? Или ваш институт – это просто еще одно учреждение на шее государства? Ведь вы находитесь на бюджете страны.

– В рамках нашей беседы я сказал о том, что уже сделано институтом. Добавлю, что нами, в частности, разработаны конкретные методики по подготовке проектов нормативных и правовых актов, а по результатам научных исследований готовится пакет предложений и рекомендаций по совершенствованию системы государственного управления в Абхазии, который будет представлен органам государственной власти.

Сотрудники Института активно и конкретно участвуют также в Программе реализации Закона «О Государственном языке Республики Абхазия».

Отвечая на вторую часть твоего вопроса, замечу, что Институт не является обременительным для бюджета страны. На этапе становления нашего учреждения не хочется озвучивать сумму его бюджетного финансирования, т.к. пока нет особого предмета обсуждения.

– Я где-то вычитала, что Институт экономики и права будет заниматься разработкой новых законодательных актов в помощь Парламенту страны. Депутаты обращаются к вам за помощью или советом? Или вы сами навязываете им свою помощь?

– Действительно, важнейшей научной работой, которой заняты специалисты нашего Института, является экономический и правовой мониторинг законодательных и других нормативно-правовых актов Республики Абхазия, в том числе и выявление наличия в них фактора коррупциогенности, а также подготовка проектов законов по заказам органов государственной власти. В этом плане мы провели ряд встреч с руководителями профильных комитетов Парламента и министерствами и ведомствами республики, и в результате мы подготовили проекты соглашений на 2018 – 2022 годы между Институтом и соответствующими структурами республиканских и региональных органов власти и управления. Надеемся, что после проработки этих проектов мы достигнем согласия и в этом вопросе.

Нами проведен анализ исполнения законов Республики Абхазия по налогообложению доходов предпринимателей. Научно-исследовательская работа по данной теме рассчитана на 2018-2019 годы, и ее результаты будут представлены в Парламент и Администрацию Президента, а также опубликованы в научных трудах.

– Чем ежедневно занимаются ваши сотрудники? Довольны ли вы как руководитель набранными кадрами? Где расположен ваш Институт?

– Институт временно размещается в здании по адресу: г. Сухум, уд. Дзидзария, 40. Там нам выделены необходимые для работы помещения. Все штатные сотрудники Института занимаются научно-исследовательской работой по темам, утвержденным Президиумом Академии, и отчеты по ним представляются в установленном порядке в тот же Президиум. Кадровый потенциал Института на начальном этапе его функционирования является оптимальным. Среди работников есть как опытные специалисты, так и молодые научные кадры, которые прошли обучение в аспирантурах российских вузов и ныне заняты завершением своих диссертационных исследований. Мы возлагаем серьезные надежды и на молодых аспирантов, зачисленных в этом году на конкурсной основе в аспирантуру Академии наук Абхазии, а также на соискателей, рекомендованных для зачисления в Институт и в российские вузы.

Наряду с научными исследованиями сотрудники Института занимаются и общественной работой. Заместитель директора Института по науке входит в состав Координационного совета Международного союза юристов, в котором участвуют юристы из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины. На одном из первых заседаний рассматривались вопросы содействия Международного союза юристов развитию спортивного права, защите прав и интересов участников спортивного движения. Эти вопросы являются новым научно-правовым направлением в области спортивного права, олимпийского права, футбольного права, международного спортивного права. Появление нового правового направления весьма актуально для развития спорта в Абхазии, особенно в условиях, когда на международные турниры не допускают наших спортсменов под флагом Абхазии.

– Почему мы не можем создать Программу экономического развития Абхазии на свое усмотрение, с учетом наших реалий, а переписываем с российских документов?

– Сотрудники Института наряду с учеными и специалистами других научных учреждений Абхазии и органов государственной власти принимали непосредственное участие в разработке Стратегии социально-экономического развития РА до 2025 года, основными исполнителями которой были сотрудники Центра стратегических исследований при Президенте.

В этом документе заложен и механизм разработки конкретной программы ее реализации. Однако подобная работа является, по законодательству Абхазии, функцией Кабинета Министров, министерств и ведомств, региональных администраций. Научные организации республики могут по своей инициативе разрабатывать подобного рода проекты, но, на мой взгляд, целесообразно получить государственный заказ, как это делается во многих странах мира, чтобы в последующем иметь реальную поддержку органов государственной власти. Заказы, как определено Законом «О поставке продукции для государственных нужд», могут размещаться среди научных учреждений Абхазии на конкурсной основе, при заключении планов-контрактов.

Часть наших сотрудников принимала участие в разработке проектов законов о налогообложении, о чем уже сказал выше, и других проектных документов, и смогу смело заявить, что они не переписаны с аналогичных российских документов, а разработаны в строгом соответствии с нашей местной спецификой. Во всяком случае, я говорю о тех проектах, в разработке которых принимал непосредственное участие. Тем самым я особо подчеркиваю, что Институт создан в целях содействия органам государственной власти страны, для выработки и принятия необходимых правовых и экономических управленческих решений, направленных на эффективное развитие национальной экономики в общенациональных интересах. Это основные наши функции, и мы намерены следовать им.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА