ОЧЕРЕДНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ АБХАЗСКОГО РЕЖИССЕРА ИНАРА НАРМАНИЯ

Успех

Короткометражный фильм «Меня зовут Махаз» абхазского режиссера Инара Нармания, снятый по новелле Михи Лакрба, победил в номинации «Лучший режиссер короткометражного фильма» на II Международном кинофестивале «Arctic open», которой прошел с 6 по 9 декабря в Архангельске.

Инар Нармания рассказал: «В этом году в шорт-лист фестиваля из двух тысяч заявок вошло примерно пятьдесят картин. Наш фильм представляла оператор Наала Авидзба. Была очень интересная и насыщенная программа, был и сегмент полнометражного кино, и документального и много всего интересного. В итоге мы победили в номинации «Лучший режиссёр короткометражного фильма», что очень приятно».

Короткометражный фильм молодого режиссера Инара Нармания «Меня зовут Махаз» получил главный приз фестиваля «Konik film festiva» в Москве, специальный приз на фестивале «Короче» в Калининграде и две награды – на Сухумском кинофестивале. Фильм внесен в рекомендательный список экспертного совета Национальной академии кинематографических искусств и наук России за 2018 год в категорию «Лучший короткометражный фильм».

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс