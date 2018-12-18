В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

В здании женской консультации при родильном отделении Республиканской больницы состоялось официальное открытие Школы будущих родителей.

При финансовой поддержке ЮНИСЕФ был произведен ремонт помещения, а также оснащение необходимым инвентарем и учебными пособиями. Кроме того, при поддержке международного консультанта ЮНИСЕФ, кандидата медицинских наук, педиатра и перинатального психолога из Санкт-Петербурга были разработаны методологические рекомендации, программа и учебные материалы для работы с будущими родителями.

Занятия в Школе помогут будущим родителям ознакомиться с основными закономерностями течения беременности, получить физическую подготовку перед родами, обрести уверенность в себе, избавиться от внутренних страхов и стресса из-за предстоящих родов, научиться понимать малыша до и после рождения, научиться основным техникам ухода за малышом, основам воспитания и общения с ребенком, подготовиться к грудному вскармливанию.

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс