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18.12.2018
Аслан Бжания, ссылаясь на слова избирателей, в частности, сообщил, что «провоз мандаринов через границу обходится им в 11 рублей за кг, и ни один рубль из этой суммы не попадает в бюджет». <p>
В ГТК РА разъяснили правила экспорта цитрусовых: <p>
«В соответствии с законодательством Республики Абхазия перемещение цитрусовых плодов через таможенную границу Республики Абхазия осуществляется как физическими, так и юридическими лицами. <p>
Норма ввоза цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации физическими лицами без уплаты таможенных платежей составляет 50 кг. <p>
В настоящее время вывоз с территории Республики Абхазия цитрусовых плодов осуществляется беспошлинно, оплате подлежит лишь таможенный сбор, размер которого составляет 0,1% от общей стоимости. Взимаемая таможенными органами Республики Абхазия сумма сбора за таможенное оформление в полном объеме поступает в бюджет Республики Абхазия. <p>
В связи с тем, что значительная часть абхазских производителей цитрусовых плодов является физическими лицами, не обремененными контрактными обязательствами с контрагентами из Российской Федерации вывоз данной продукции с территории Республики Абхазия осуществляется участниками внешнеэкономической деятельности (коммерческими организациями) в рамках заключенных контрактов (договоров). <p>
В соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия и Российской Федерации процедура вывоза коммерческих партий цитрусовых плодов (превышающая 50 кг) из Республики Абхазия на территорию Российской Федерации требует обязательного таможенного оформления, уплату причитающихся таможенных платежей, в том числе уплату таможенного сбора и налога на добавленную стоимость, а также наличие у перевозчика комплекта разрешительной документации, в частности: <p>
– сертификата происхождения товаров (СТ-1), выдаваемого Торгово-промышленной палатой РА; <p>
– фитосанитарного сертификата, выдаваемого Карантинной службой РА; <p>
– сертификата соответствия, выдаваемого Госстандартом РА; <p>
– декларации соответствия товара, выдаваемой уполномоченным государственным органом Российской Федерации. <p>
Получение вышеуказанных разрешительных документов влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку для участников внешнеэкономической деятельности. <p>
Полагаем, что озвученная в заявлении А. Г. Бжания сумма, составляющая 11,00 рублей за ввоз цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации, включает в себя оплату комплекса услуг, не связанных с уплатой таможенных платежей, поступающих в бюджет Республики Абхазия, таких как: услуги коммерческих организаций по перевозке продукции, брокерские услуги и оплата внутренних налогов Российской Федерации». <p>
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В ГТК РА ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА АСЛАНА БЖАНИЯ<p>Пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Абхазия прокомментировала высказывание депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания на сессии Парламента 6 декабря 2018 года. <p>
Аслан Бжания, ссылаясь на слова избирателей, в частности, сообщил, что «провоз мандаринов через границу обходится им в 11 рублей за кг, и ни один рубль из этой суммы не попадает в бюджет». <p>
В ГТК РА разъяснили правила экспорта цитрусовых: <p>
«В соответствии с законодательством Республики Абхазия перемещение цитрусовых плодов через таможенную границу Республики Абхазия осуществляется как физическими, так и юридическими лицами. <p>
Норма ввоза цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации физическими лицами без уплаты таможенных платежей составляет 50 кг. <p>
В настоящее время вывоз с территории Республики Абхазия цитрусовых плодов осуществляется беспошлинно, оплате подлежит лишь таможенный сбор, размер которого составляет 0,1% от общей стоимости. Взимаемая таможенными органами Республики Абхазия сумма сбора за таможенное оформление в полном объеме поступает в бюджет Республики Абхазия. <p>
В связи с тем, что значительная часть абхазских производителей цитрусовых плодов является физическими лицами, не обремененными контрактными обязательствами с контрагентами из Российской Федерации вывоз данной продукции с территории Республики Абхазия осуществляется участниками внешнеэкономической деятельности (коммерческими организациями) в рамках заключенных контрактов (договоров). <p>
В соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия и Российской Федерации процедура вывоза коммерческих партий цитрусовых плодов (превышающая 50 кг) из Республики Абхазия на территорию Российской Федерации требует обязательного таможенного оформления, уплату причитающихся таможенных платежей, в том числе уплату таможенного сбора и налога на добавленную стоимость, а также наличие у перевозчика комплекта разрешительной документации, в частности: <p>
– сертификата происхождения товаров (СТ-1), выдаваемого Торгово-промышленной палатой РА; <p>
– фитосанитарного сертификата, выдаваемого Карантинной службой РА; <p>
– сертификата соответствия, выдаваемого Госстандартом РА; <p>
– декларации соответствия товара, выдаваемой уполномоченным государственным органом Российской Федерации. <p>
Получение вышеуказанных разрешительных документов влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку для участников внешнеэкономической деятельности. <p>
Полагаем, что озвученная в заявлении А. Г. Бжания сумма, составляющая 11,00 рублей за ввоз цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации, включает в себя оплату комплекса услуг, не связанных с уплатой таможенных платежей, поступающих в бюджет Республики Абхазия, таких как: услуги коммерческих организаций по перевозке продукции, брокерские услуги и оплата внутренних налогов Российской Федерации». <p>
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс