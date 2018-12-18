Пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Абхазия прокомментировала высказывание депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания на сессии Парламента 6 декабря 2018 года.

Аслан Бжания, ссылаясь на слова избирателей, в частности, сообщил, что «провоз мандаринов через границу обходится им в 11 рублей за кг, и ни один рубль из этой суммы не попадает в бюджет».

В ГТК РА разъяснили правила экспорта цитрусовых:

«В соответствии с законодательством Республики Абхазия перемещение цитрусовых плодов через таможенную границу Республики Абхазия осуществляется как физическими, так и юридическими лицами.

Норма ввоза цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации физическими лицами без уплаты таможенных платежей составляет 50 кг.

В настоящее время вывоз с территории Республики Абхазия цитрусовых плодов осуществляется беспошлинно, оплате подлежит лишь таможенный сбор, размер которого составляет 0,1% от общей стоимости. Взимаемая таможенными органами Республики Абхазия сумма сбора за таможенное оформление в полном объеме поступает в бюджет Республики Абхазия.

В связи с тем, что значительная часть абхазских производителей цитрусовых плодов является физическими лицами, не обремененными контрактными обязательствами с контрагентами из Российской Федерации вывоз данной продукции с территории Республики Абхазия осуществляется участниками внешнеэкономической деятельности (коммерческими организациями) в рамках заключенных контрактов (договоров).

В соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия и Российской Федерации процедура вывоза коммерческих партий цитрусовых плодов (превышающая 50 кг) из Республики Абхазия на территорию Российской Федерации требует обязательного таможенного оформления, уплату причитающихся таможенных платежей, в том числе уплату таможенного сбора и налога на добавленную стоимость, а также наличие у перевозчика комплекта разрешительной документации, в частности:

– сертификата происхождения товаров (СТ-1), выдаваемого Торгово-промышленной палатой РА;

– фитосанитарного сертификата, выдаваемого Карантинной службой РА;

– сертификата соответствия, выдаваемого Госстандартом РА;

– декларации соответствия товара, выдаваемой уполномоченным государственным органом Российской Федерации.

Получение вышеуказанных разрешительных документов влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку для участников внешнеэкономической деятельности.

Полагаем, что озвученная в заявлении А. Г. Бжания сумма, составляющая 11,00 рублей за ввоз цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации, включает в себя оплату комплекса услуг, не связанных с уплатой таможенных платежей, поступающих в бюджет Республики Абхазия, таких как: услуги коммерческих организаций по перевозке продукции, брокерские услуги и оплата внутренних налогов Российской Федерации».

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс