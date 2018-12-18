Главная
Письмо в редакцию
Начальнику Управления государственной статистики Республики Абхазия Гогия К.А.
Уважаемая Кама Алексеевна!
Позвольте поблагодарить Вас за безупречную организацию приема делегации Федеральной службы государственной статистики и проведение рабочей встречи, состоявшейся со 2 по 5 декабря 2018 года в Сухуме, по вопросам двустороннего сотрудничества наших ведомств и организации подготовки и проведения переписи населения в Республике Абхазия.
Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность всем сотрудникам Управления государственной статистики Республики Абхазия за радушный и гостеприимный приём, оказанный российским статистикам. Уверен, что сотрудничество и дружеские отношения между нашими организациями будут успешно развиваться.
А.СУРИНОВ, руководитель Федеральной службы государственной статистики
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: общество
Автор: А.СУРИНОВ, руководитель Федеральной службы государственной статистики