Письмо в редакцию

Начальнику Управления государственной статистики Республики Абхазия Гогия К.А.

Уважаемая Кама Алексеевна!

Позвольте поблагодарить Вас за безупречную организацию приема делегации Федеральной службы государственной статистики и проведение рабочей встречи, состоявшейся со 2 по 5 декабря 2018 года в Сухуме, по вопросам двустороннего сотрудничества наших ведомств и организации подготовки и проведения переписи населения в Республике Абхазия.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность всем сотрудникам Управления государственной статистики Республики Абхазия за радушный и гостеприимный приём, оказанный российским статистикам. Уверен, что сотрудничество и дружеские отношения между нашими организациями будут успешно развиваться.

А.СУРИНОВ, руководитель Федеральной службы государственной статистики

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: обществоАвтор: А.СУРИНОВ, руководитель Федеральной службы государственной статистики