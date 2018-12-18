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18.12.2018
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
14 декабря – День памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии (1992-1993 гг.)
ЛАТСКАЯ ТРАГЕДИЯ
14 декабря 1992 года над высокогорным селом Латой Гулрыпшского района Республики Абхазия было совершено зверское, по своей сути, бесчеловечное преступление – сбит вертолет российских вооруженных сил, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчала в город Гудауту. От прицельного огня ракеты «земля – воздух» погибло 85 человек, в том числе 35 детей, половине из которых не исполнилось и семи лет, и восемь беременных женщин. Это самое трагическое событие в новейшей истории Абхазии.
Номер: 134
Выпуск: 3735
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс