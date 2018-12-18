14 декабря – День памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии (1992-1993 гг.)

ЛАТСКАЯ ТРАГЕДИЯ

14 декабря 1992 года над высокогорным селом Латой Гулрыпшского района Республики Абхазия было совершено зверское, по своей сути, бесчеловечное преступление – сбит вертолет российских вооруженных сил, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчала в город Гудауту. От прицельного огня ракеты «земля – воздух» погибло 85 человек, в том числе 35 детей, половине из которых не исполнилось и семи лет, и восемь беременных женщин. Это самое трагическое событие в новейшей истории Абхазии.

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс