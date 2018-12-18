Поддержка молодых предпринимателей

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между некоммерческим партнерством «Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии» и Республиканским государственным учреждением «Издательство газеты «Республика Абхазия». Подписи под документом поставили председатель Ассоциации Камила Квициния и главный редактор газеты Юрий Кураскуа.

Подписание прошло во время собрания президиума Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии. Всего в повестке дня значилось два вопроса: подписание соглашения, а также направление стратегии плана работы Ассоциации на будущий год.

Открывая мероприятие, председатель Ассоциации Камила Квициния отметила, что организация в 2019 году должна начать работу уже над конкретными проектами, которые были бы интересны молодым предпринимателям Абхазии. «Это могут быть ярмарки, выставки, образовательные форумы, конференции. Также для Ассоциации важны информационные площадки, где молодые предприниматели могли бы заявлять о себе, рассказывать о своем бизнесе, о своих достижениях, о проблемах, с которыми они сталкиваются, занимаясь бизнесом в Абхазии», – сказала К. Квициния.

Первым издательством, которое поддержало молодую организацию, стала газета «Республика Абхазия». «Почему именно эта газета? Я считаю, что именно государственные СМИ в первую очередь должны поднимать проблемы развития предпринимательства в Абхазии. Спасибо вам, Юрий Артемович, и всей редакции в целом, что вы нас поддержали. Когда наша организация начнет работать над конкретными проектами, мы будем сотрудничать и с другими средствами массовой информации Абхазии», – отметила в свою очередь заместитель председателя Ассоциации Эсма Арджения, являющаяся корреспондентом этого издательства и представившая членам президиума главного редактора газеты Юрия Кураскуа.

«Когда молодежь начинает заниматься чем-то полезным для страны, а вы хотите в экономику Абхазии внести свою лепту, нужно обязательно ее поддерживать. О вас нужно говорить, писать, чтобы в Ассоциацию захотели вступить и другие молодые предприниматели Абхазии. Наша газета для вас открыта. Мы готовы приглашать в редакцию молодых предпринимателей, чтобы говорить и писать о проблемах бизнеса в Абхазии. Газета выходит 3 раза в неделю, 15 раз в месяц, в 2019 году выйдет 140 номеров издания, и все материалы, которые в течение следующего года будете присылать в редакцию, будут опубликованы на бесплатной основе. И мы готовы публиковать на страницах нашего издания не только проблемные материалы, но также рекламу ваших товаров и услуг. У нас есть много хорошей отечественной продукции, и потребитель должен о ней знать», – сказал главный редактор газеты «Республика Абхазия».

После подписания Соглашения члены президиума Ассоциации уже между собой обсудили план совместной работы на 2019 год. Молодые предприниматели говорили о необходимости бизнес-образования, заключения соглашений и с другими организациями Абхазии, такими как Госстандарт, чтобы облегчить молодым предпринимателям получение сертификатов качества, лицензии, говорили и о необходимости привлечения в Ассоциацию новых членов и о многом другом. План работы на 2019 год пока находится на этапе обсуждения. Он будет принят после того, как будет проведено анкетирование среди членов Ассоциации, для того чтобы понять, как каждый ее член видит перспективу развития организации и свою роль в ней. Затем пройдет уже второе расширенное заседание Ассоциации.

Пресс-служба НП «Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии»

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба НП «Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии»