МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ – 25 ЛЕТ!

На открытии научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня создания Министерства экономики Республики Абхазия, выступили государственные и общественные деятели страны.

Приветствуя собравшихся, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба подчеркнул, что 25 лет с момента образования Министерства экономики Республики Абхазия — это значимая дата. «И сегодняшнюю дату мы решили использовать для того, чтобы поработать на научно-практической конференции, где сможем поговорить, обменяться мнениями о том, что было сделано в целом, что происходило и происходит в экономике Абхазии за этот большой период времени, а также поговорить о предстоящих делах», – сказал Ардзинба.

Министр также поблагодарил Президента Абхазии Рауля Хаджимба за принятое решение об установлении профессионального праздника – Дня экономиста.

Премьер-министр РА Валерий Бганба поздравил представителей ведомства: «Министерство экономики является одной из важнейших государственных структур, которая обеспечивает разработку, продвижение и внедрение стратегий по развитию национальной экономики, по улучшению условий жизни, предпринимательской деятельности и труда граждан. Сегодня Республика Абхазия благодаря работе целеустремленных, энергичных людей, заинтересованных в успехах социально-экономического развития страны, добилась значимых результатов. Желаю вам и всему коллективу Министерства экономики Республики Абхазия крепкого здоровья, процветания и благополучия!»

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс