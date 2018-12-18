ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Конституции

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои поздравления по случаю важного государственного праздника – 25-летия Дня Конституции Российской Федерации.

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция закрепила права и свободы граждан России, стала фундаментом для новой системы политических, экономических и социальных отношений.

Для многонационального народа России основной документ страны стал большим достижением на пути формирования современного правового, демократического государства, а также гарантом стабильности.

Пользуясь случаем, желаю Вам и всему российскому народу мира, благополучия и процветания».

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Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с 25-летием принятия Конституции Российской Федерации.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам искренние поздравления по случаю 25-летия Дня Конституции Российской Федерации.

12 декабря 1993 года – одна из важнейших дат в летописи современной России. Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

В этот праздничный день желаю Вам и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания. Убежден, что Конституция Российской Федерации всегда будет стоять на защите прав и свобод человека, являться мощным фактором дальнейшего роста и благосостояния граждан.

Выражаю уверенность, что отношения между нашими странами, подкрепленные многовековой дружбой, будут и в дальнейшем развиваться на благо наших народов».

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Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравления председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину в связи с 25-летием принятия Конституции Российской Федерации.

Поздравляя руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации с государственным праздником, Спикер Парламента Республики Абхазия сказал: «Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года, закрепила основы конституционного строя России и стала для россиян гарантом гражданских прав и свобод, суверенитета и целостности государства». Он подчеркнул, что Республику Абхазия и Российскую Федерацию объединяет крепкий фундамент традиционной дружбы.

Номер: 134Выпуск: 3735Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс