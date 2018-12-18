ГРУЗИЯ ГОТОВИТСЯ К БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

У наших соседей

В середине ноября группа западных экспертов посетила Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии. По мнению специалистов, сотрудники лаборатории проводят исключительно мирные исследования, а информация о разработке биологического оружия на территории центра не соответствует действительности.

Между тем за последние несколько лет в соседней с Грузией Абхазии резко увеличилось количество насекомых-вредителей, таких как самшитовая огневка, красный пальмовый долгоносик, а также мраморный клоп, уничтоживший значительную часть урожая в республике. Появление столь экзотических для этой местности насекомых многие эксперты связывают со спецификой проводимых исследований в центре Лугара, построенном в 2011 году в рамках соглашений между Грузией и США. Два года спустя центр был передан под контроль Министерства здравоохранения республики. Однако заказчиком проводимых лабораторных исследований, значится отнюдь не Минздрав Грузии, а управление по снижению биологической угрозы Пентагона и национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США. Кроме того, организационно-техническую поддержку центру оказывает НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида.

В связи с этим деятельность лаборатории Лугара вызывает беспокойство у многих представителей экспертного сообщества. В частности американский военный аналитик Джеффи Сильверман заявил, что сотрудники центра проводят опыты, связанные с программами минобороны США по исследованию и возможному применению против населения и военнослужащих противоборствующих стран новых вирусов и бактерий.

В сентябре этого года бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обнародовал документы, из которых следует, что в центре Лугара проводятся медицинские эксперименты над людьми. Экс-глава грузинской спецслужбы заявил о проводимых в биолаборатории исследованиях специфики воздействия на организм человека противовирусных препаратов, разработанных американской фармацевтической компанией «Гилеанд Сайенсиз». По его словам, в результате опытов в декабре 2015 года в центре Лугара погибли 30 грузинских граждан. При этом причина смерти во всех перечисленных случаях установлена не была, и расследования по этому поводу не проводились. Экс-чиновник добавил, что в лаборатории ведутся исследования по получению генетических характеристик штаммов чумы, бруцеллёза, сибирской язвы и крымской лихорадки. Гиоргадзе также обратил внимание, что специалисты лаборатории проявляют интерес к американским патентам на беспилотники, используемые для распространения в воздухе зараженных насекомых, а также химических веществ.

Проводимые грузинскими специалистами исследования вызывают опасения и у европейских ученых. В октябре в американском журнале «Science» была опубликована статья, в которой французские и немецкие биологи доказывают, что результаты проводимых исследований в центре Лугара могут быть применены в военных целях. Так, разработки сотрудников лаборатории могут быть использованы для заражения насекомых опасными вирусными заболеваниями с последующим инфицированием людей. Ученые из Германии и Франции классифицировали подобные исследования как нарушение Конвенции о биологическом оружии.

Помимо этого нельзя исключать, что биоматериалы обратившихся за медицинской помощью в грузинские клиники (в рамках программы «Шаг к лучшему будущему») абхазов или осетин, не окажутся в руках сотрудников лаборатории Лугара. Впоследствии эти биоматериалы могут быть использованы грузинскими учеными для разработки новых видов опасных вирусов.

В связи с этим власти Абхазии и Южной Осетии серьезно обеспокоены деятельностью биологической лаборатории на территории Грузии. В Сухуме и Цхинвале не исключают, что под научно-исследовательским центром по вопросам общественного здравоохранения скрывается представляющая угрозу здоровью населения Закавказья лаборатория. Впрочем, особо удивляться этому не приходится: грузинские власти неоднократно доказывали, что им закон не писан.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа