СПОРТ

В г. Сочи прошел открытый чемпионат Краснодарского края и первенство г. Сочи по тайскому боксу.

В турнире принимали участие 340 спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Крыма, Новороссийска, Дагестана, Чечни, Армении, Дагомыса, Лазаревского, Сочи, Адлера, Северной и Южной Осетии.

Республику Абхазия представляли 6 спортсменов.

По итогам соревнований Цвижба Сандро, проведя два боя, занял первое место. Дзкуя Суламита, проведя три боя, заняла второе место. Петикян Григорий, проведя два боя, занял второе место. Каландия Ян, проведя два боя, занял второе место. Амичба Леон, проведя два боя, занял третье место. Амичба Давид, проведя два боя, занял третье место.

«Хочу отметить Дзкуя Суламиту, которая в один день провела два боя. В финале она встретилась с мастером спорта России, неоднократной чемпионкой России. Амичба Леон провел в один день два боя. В полуфинале, в котором его засудили, встретился с кандидатом в мастера спорта России, чемпионом кубка Кавказа, чемпионом первенства России, неоднократным чемпионом Краснодарского края, который на этом турнире выиграл в финале чемпиона первенства мира», – сказал тренер спортсменов, президент Федерации тайского бокса Абхазии Гергедава Теймураз.

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту