ДОБРОЕ СЛОВО ОБ УЧЕНЫХ

Юбилеи

30 ноября в конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований прошли две научно-практические конференции. Одна из них была посвящена 85-летию со дня рождения ученого-лингвиста, кандидата филологических наук, доцента, лауреата Государственной премии им. Д.И. Гулиа Валентины Хаджметовны Конджария. Другая – 85-летию со дня рождения и 65-летию научно-творческой и педагогической деятельности академика АНА и АМАН, известного ученого-эпосоведа, кавказоведа, доктора филологических наук, главного научного сотрудника АбИГИ, лауреата Государственной премии им. Д.И. Гулиа Шоты Хичовича Салакая. Много добрых и теплых слов в этот день прозвучало о юбилярах. Обе научно-практические конференции открыл директор Абхазского института, кандидат филологических наук Арда Ашуба, подчеркнувший важность данного события в научной жизни республики.

Какой была безвременно ушедшая из жизни супруга Шоты Салакая Валентина Хаджметовна? Какой вклад внесла в науку? Каков был круг ее научных интересов? Об этом можно было узнать из докладов, с которыми выступили доктора филологических наук, профессора АГУ: член-корреспондент АНА Л. Хагба, академик АНА Л. Чкадуа, кандидаты филологических наук, профессор АГУ Р. Гублиа, Н. Аршба.

Валентина Хаджметовна Конджария родилась в селе Дурипше Гудаутского района 15 сентября 1933 года. Окончив школу в родном селе, поступила в ТГУ, на филологический факультет, отделение кавказских языков. Успешно завершила учебу и стала работать в АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа (ныне АбИГИ) младшим, а затем старшим научным сотрудником. Со временем стала завотделом лексикологии (1984 – 1994 года). Валентина Конджария заочно окончила аспирантуру в г. Тбилиси. Защитила кандидатскую диссертацию в 1969 году. Преподавала в АГУ, доцент.

Валентина Конджария – автор более 100 научных работ, в том числе монографий по актуальным проблемам абхазо-абазинских языков. Первый абхазский толковый словарь, созданный ею совместно с К.Шакрыл и Л. Чкадуа, был удостоен Государственной премии им. Д.И. Гулиа в 1989 году. Она подготовила «Словарь новых слов абхазского языка», но он сгорел в 1992 году в АбНИИ, подожженном в дни грузино-абхазской войны грузинскими оккупантами. По словам коллег, большое внимание Валентина Хаджметовна уделяла составлению учебников и учебных пособий по абхазскому языку и литературе для средних школ. Она была неутомимым человеком, принимала участие в международных и региональных научных конференциях по кавказским языкам. Не только наука, но и литература глубоко интересовала ее. Она писала рассказы, очерки, переводила с других языков. За свою плодотворную деятельность Валентина Конджария награждена Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и медалью «Ветеран труда».

Она ушла из жизни 15 ноября 1994 года, оставив добрую память о себе.

Мероприятие памяти Валентины Конджария, плавно перешло в другое, посвященное Шоте Салакая. О его жизни и деятельности, значительном вкладе в науку рассказали: академик, президент Академии наук Абхазии З.Джапуа, доктор филологических наук, профессор АГУ, член-корреспондент АНА В. Когониа, кандидат филологических наук, доцент Ц.Габниа, Д. Аджинджал, директор Института педагогики И. Кокоскир.

Шота Хичович Салакая родился 18 июля 1933 года в с. Тхине Очамчырского района. Окончив в родном селе восьмилетнюю школу, продолжил образование в Сухумском государственном педагогическом училище, а затем в педагогическом институте на филологическом факультете. Учился в аспирантуре при Институте истории грузинской литературы им. Ш. Руставели по специальности «фольклористика». Здесь в 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные виды абхазского героического и исторического эпоса». В 1999 году защитил докторскую в Институте мировой литературы РАН на тему «Эпическое творчество абхазского народа». В 1959 году начал работать в АбИЯЛИ (ныне АбИГИ им Д.И Гулиа), где продолжает свою деятельность и сегодня. С начала 1960-х годов работал также в Сухумском пединституте (ныне Абхазский государственный университет), является профессором кафедры абхазской литературы. С образованием Академии наук Абхазии был главным ученым секретарем ее президиума.

Шота Хичович входит в Ассоциацию писателей Абхазии и Союз писателей России, награжден орденом «Ахьдз-Апша» второй степени. Он является одним из ярких представителей абхазской гуманитарной науки.

Шота Салакая – автор более 200 научных трудов и сотни статей и рецензий в периодической печати, фундаментальных монографических исследований «Абхазский народный героический эпос», «Абхазский нартский эпос». По утверждению выступающих на научно-практической конференции, труды Шоты Хичовича получили широкое признание в научном мире, являются весомым и значительным вкладом в абхазоведение и в целом кавказоведение.

Советник Президента по науке, образованию, культуре Владимир Зантариа зачитал на научно-практической конференции Поздравительный адрес Президента Абхазии Рауля Хаджимба и его Распоряжение о награждении юбиляра Шоты Хичовича Салакая наручными часами.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ