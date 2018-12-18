ОН ЗНАЛ, КАК ЛЮБИТЬ РОДИНУ

Книга, которую стоит прочитать

Пройдет ещё время, прежде чем мы будем особо гордиться, что в какой-то мере волею судьбы нашему поколению повезло, что мы работали, общались, разговаривали с выдающимся лидером Абхазии Владиславом Григорьевичем Ардзинба. И неважно сколько раз по времени ты это делал. Достаточно было пообщаться с ним всего лишь один раз, и становились понятны главные ценности этого человека: он знает, что делать, как отстаивать точку зрения в интересах страны и народа, как предпринимать волевые шаги, которые заставляли окружающий мир считаться с новой страной.

Владислав Григорьевич Ардзинба имел характер настоящего абхаза – делать полезное в первую очередь всем, не бросаться красивыми словами, и если делать продуманный шаг вперед, то ни минуты не колебаться в его осуществлении. А самое главное – такие, как он, не предают, не перебегают, не мечутся, преследуя свои интересы и сиюминутные желания.

Иногда говорят, что не надо делать из Владислава Бога, он тоже делал ошибки. Если граждане, так рассуждающие, посмотрят на себя со стороны, то они могут заметить много «интересного» в своей жизни: неисполнение законов страны, которую отстояли, неуплату налогов и взятых кредитов, вольное поведение за рулем автомобиля и пр.

Чистота памяти человека заключается в том, что он должен всегда помнить, особенно когда стране и народу было очень тяжело, как все смотрели на Ардзинба. Как на Бога и Мессию, способного отстоять землю, на которую пришлись суровые испытания. Разве не мы говорили в те годы: «У нас есть Владислав. Теперь у нас все получится, мы победим!»

Недавно вышла книга Владислава Григорьевича Ардзинба «Моя жизнь.1945 – 2010». Эта книга воспоминаний Первого Президента Республики Абхазия.

Читая её, ещё больше узнаешь глубину души, характера, мысли, их чистоту и ясность, которыми В.Ардзинба руководствовался, когда был студентом, ученым, политиком, Президентом. Ему удавалось, где бы он ни работал и какие бы должности ни занимал, оставаться абхазским гражданином, сыном своей земли. Иначе быть не могло. Там, где есть семейное воспитание, основанное на традициях народа, оно приносит детям положительные плоды. В книге автор подробно рассказывает о детстве и юношестве. Они проходили как в большинстве крестьянских семей абхазов – в труде, учебе, любознательности, допустимых возрасту озорстве.

Учась в Сухумском педагогическом институте, В.Ардзинба проявлял особую тягу к знаниям. Благодаря преподавателям, которые интересно и увлекательно проводили занятия, он уже постепенно приходил к выводу – кем хочет быть. Как отмечает сам Владислав, у него зародилось желание заниматься наукой. «Мне посчастливилось, что на нашем курсе впервые археологию, историю, этнографию Абхазии, читали такие выдающиеся люди, ученые, какими были Михаил Мамедович Трапш, Георгий Алексеевич Дзидзария, Шалва Денисович Инал-ипа».

Желание стать ученым В.Ардзинба осуществил, поступив в аспирантуру Института Востоковедения Академии наук СССР. А стать хеттологом он решил тогда, когда в кабинете Ш.Инал-ипа увидел карту Закавказья и Передней Азии. Ученый сказал: «Вот регион, здесь возникли с древнейших времен и жили родственные абхазам племена, и есть мнение, что абхазский язык вместе с другими западно-кавказскими языками родственен хаттскому языку. Вы могли бы ответить на этот вопрос?»

Ардзинба позже издал великолепную книгу, по сути, единственную в мире по этим научным фактам, где ответил на многие вопросы по хеттологии. Труды подтверждали его как глубокого ученого, скрупулезно перерабатывающего научный материал, чтобы докопаться до истины и выполнить задачу, которую сам перед собой поставил.

За время студенческой учебы, проводимой научной работы Владиславу Григорьевичу пришлось ездить в другие страны, много видеть уникальных красивых мест. На восхищение товарищей и коллег он всегда говорил: «Да, хорошо, но в Абхазии намного лучше». Потом приезжающие к нему в гости убеждались, что он говорил правду. В Абхазию влюблялись все. Вдвойне, когда её показывал сам Владислав и рассказывал ее историю и различные факты.

В конце 80-х годов сложилась непростая политическая обстановка, замешанная на грузинском шовинизме, вдруг открыто выплеснувшимся нетерпимостью к коренному народу, и вбросах в общество «истинных» мнений об Абхазии грузинских фальсификаторов разных мастей.

О Владиславе Ардзинба в Абхазии уже все знали. Одни (грузины) смотрели на него со злостью и скептицизмом, другие (абхазы, русскоязычное население) с надеждой и большим доверием. Поэтому он большинством голосов был избран народным депутатом СССР от Абхазии.

С первых дней он начал отстаивать её интересы, по сути, для него уже тогда без выстрелов и взрывов началась труднейшая политическая война за свободу и независимость Абхазии.

Его знаменитое выступление на съезде Народных депутатов о положении в республике потрясло всех, открыло глаза многим. Владислав Ардзинба со свойственной ему прямотой как ученый, начинающий политик изложил аргументированные факты истории и события текущего момента в нашей республике.

Спустя много лет, когда слушаешь это выступление, понимаешь, что В.Ардзинба тогда бросил клич, в который верил безоговорочно: «Абхазия была, есть и будет свободной и независимой».

В Москве и Тбилиси такой подход к вопросу Абхазии «забеспокоил» и напугал.

В книге подробно описывается, как абхазский депутат готовился к своему выступлению, какие козни строились, чтобы это выступление не состоялось, и как Владислав пробивал дорогу, чтоб весь мир услышал о его стране.

Только один факт: вся партийная иерархия делала всё (уговаривала, просила, грозила), чтобы Владислав не выступил и не обижал… грузин. А те в свою очередь, воспользовавшись отсутствием Ардзинба, убрали в зале табличку «Абхазия», дескать, её, как республики больше нет. Владислав всё возвратил на свои места и выступил несмотря ни на что, потратив времени, ровно столько, сколько отведено регламентом.

Это заставило всех руководителей СССР зашевелиться и не допустить «свободный наезд на Абхазию» со стороны Грузии.

Это была первая большая победа Ардзинба, когда он заставил всех недоброжелателей и сомневающихся считаться с мнением народа Абхазии.

Подробно Владислав Григорьевич Ардзинба описывает в книге свое назначение Председателем Верховного Совета Абхазии.

Это стало для него очередным этапом в борьбе с местными многочисленными грузинскими оппонентами и поддерживающими их в большом количестве соотечественниками из-за Ингура. Надо учесть, что антиабхазская кампания, сопровождаемая с угрозами физического уничтожения абхазов набирала силу буквально с каждым днем.

Борьба В.Ардзинба и абхазских депутатов находила поддержку и одобрение многонационального населения нашей республики.

Автор книги подчеркивает большую роль народного форума «Аидгылара» в то тяжелое время. Проявил свой твердый характер В.Ардзинба и тогда, когда З.Гамсахурдия сказал абхазскому лидеру, что он всячески накажет за непослушание абхазский народ, и лишит его земли и оседлости. На что Владислав Григорьевич ответил, что вряд ли нас можно напугать, а Абхазия достигнет подлинной самостоятельности.

Вот в этом во всем весь наш лидер: ставит цель, достигает её и не сворачивает с пути. Это может сделать человек аналитического ума, умеющий просчитывать на несколько шагов вперед и жить интересами своей страны.

Когда Шеварднадзе начал грозить Абхазии, он думал, что его авторитет, связи, опыт помогут переиграть ученого-политика Ардзинба и решить проблему с автономией. Войной.

Конфедерацию народов Кавказа, которая стала объединяться, чтобы не дать в обиду свою сестру-Абхазию, Шеварднадзе назвал «бумажным тигром».

Через месяц, после 14 августа 1992 года, Хитрый лис понял, что заблуждался в В.Ардзинба, и из-за него запутался в своих действиях, так как сделал ставку на военную силу и лживую хитрость. В книге подробно описывается весь суровый, трагический путь нашего народа в Отечественной войне народа Абхазии. В.Ардзинба дает полный анализ возникновения войны, точные портреты Шеварднадзе и его клики, которые показали свое истинное лицо. Особо автор отмечает, как работала пропагандистская машина Грузии и какую силу имеет информационное влияние на сознание людей. Так, например, с 1992 г. Шеварднадзе, уверенный в блицкриге, говорит: «Если война, то должна быть война. В Грузии невозможна длительная война. Она должна закончиться в месяц-полтора, (считай, через это время в Абхазии не должно быть абхазов и им сочувствующих). Грузия должна выполнить свой долг».

Уже в 1997 году он же «размышляет»: «Война в Абхазии началась, потому что была осуществлена нейтральная операция по охране железных дорог. Нам оказали сопротивление и мы начали боевую операцию».

Следующий этап – послевоенный период – для Владислава Ардзинба был такой же сложный, как и предыдущие. Тогда политические оппоненты, в том числе и международные, ему выкручивали руки, грозили, требовали, ставили ультиматумы и сроки принятий решений (не в пользу Абхазии). Разве не смотрели мы с надеждой на нашего Лидера, как на политика от Бога, который отстаивает интересы республики?

Пример: По оперативной информации наших спецслужб, стало известно, что во время посещения официальной делегации России в Грузию во главе с В.Черномырдиным был подписан договор и соглашение, согласно которому российская сторона взяла на себя обязательства предпринять совместно с Грузией действия по «восстановлению территориальной целостности Грузии». Для этого будут задействованы передача Грузии боевых кораблей и плавсредств для высадки десанта. Одновременно планируются боевые военные действия в Галском районе.

Как В.Ардзинба поломал эту тайную схему и как потом перед ним оправдывались большие кремлевские чины, подробно написано в книге. Не менее интересно будет узнать, как действовали в пользу Грузии её европейские и западные друзья. Какая мощь и лавина задуманного с их стороны постоянно обрушивалась на нашу республику, народ и в первую очередь на Владислава Григорьевича Ардзинба! Такую нагрузку мог выдержать только человек, наделенный силой от Бога.

Здесь автор этих строк хочет сказать одно. Если на всех этих этапах нашей новой истории не было бы такого Лидера как Владислав, то с Победой, Независимостью, Свободой, дальнейшим признанием, сохранением своей идентичности можно было бы распрощаться.

Мы прошли и выстояли всё, благодаря Человеку, который знал, как любить Родину.

Международные оппоненты, не афишируя, оценили В.Ардзинба как крепкого, неуступчивого, аргументировано отстаивающего свою точку зрения ученого, политика. Соглашались, что он – настоящий народный лидер. Даже заместитель ООН, по поручению Кофи Аннана, подтвердил, что ООН признает тот факт, что она зафиксировала в 1994 г. разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией, хотя и считает, что это носит временный характер, произошедший в результате войны. Мы смогли этот «временный отрезок» растянуть на 25 лет! И сегодня много зависит только от нас.

Книга Владислава Ардзинба многоплановая. В ней изложены документы, факты, диалоги, собственный взгляд автора, дана оценка нашим политикам, которые всю свою деятельность «строили по обстоятельствам» и личным, групповым интересам во «благо страны».

Те, кто его знал, обязательно скажут: «Да, он был таким. Его роль в нашей истории неоценима».

Для молодого поколения эта книга может стать ориентиром в их жизнедеятельности, и способствовать желанию внести свою лепту в строительство признанной страны – Республики Абхазия.

Любовь к Родине приходит с молоком матери, соблюдением национальных традиций и примеров достойных граждан. В Апсны их всегда было достаточно – Великих и Простых, но умеющих при всех трудностях правильно жить и поступать, начиная с раннего детства и до конца своей жизни на благо Родины.

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Книга издана Фондом Первого Президента Республики Абхазия в г.Сухуме.

Особая благодарность Светлане Ирадионовне Джергения и коллективу Фонда за подборку материалов, умение сделать издание легко читаемым, с желанием возвращаться к нему ещё, так как автору книги и фактам, изложенным в ней, ты доверяешь полностью.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА