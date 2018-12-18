СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделала сообщение в связи с 30-летием создания общественно-политической организации Народный Форум Абхазии «Аидгылара».

В нем, в частности, говорится:

«13 декабря 1988 года в политической истории нашей страны произошло значительное событие, заметно повлиявшее на процесс борьбы абхазского народа за восстановление своей государственности. Была создана общественно-политическая организация Народный Форум Абхазии «Аидгылара». Ее работа основывалась на опыте политической борьбы предшественников – лидеров национально-освободительного движения, на протяжении нескольких десятилетий выступавших против экспансионистской политики Грузии, с требованиями о предоставлении абхазскому народу законного права на политическое самоопределение.

Процесс создания НФА «Аидгылара» и его многогранная работа по возрождению национальной государственности стали важной вехой новейшей истории Абхазии. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» руководствуется в своей деятельности определенным набором ценностей, провозглашенных в свое время данным общественным объединением, учитывает их непреходящую актуальность и приоритетность.

РПП ФНЕА поздравляет всех ветеранов НФА «Аидгылара» с 30-летием создания исторического движения, желает им доброго здоровья и окончательного воплощения идеи независимости и социальной справедливости, которой они посвятили свою энергию и неутомимую деятельность».

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс