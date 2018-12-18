НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали «За Победу» семьям погибших уроженцев Ткуарчала и бойцов 3-го полка Восточного фронта в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Пусть на земле Абхазии всегда царит мир, чтобы вручались не военные награды, а только награды за достижения в мирной жизни. Мы должны нести память о тех, кто сложил головы за свободу родной земли, и предпринимать все возможные усилия для укрепления государства, за свободу которого они боролись», – отметил Президент.

За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии медалью «За Победу» награждены (посмертно):

1. Абелов Аркадий Георгиевич

2. Агрба Даур Сергеевич

3. Агухава Леонид Хотиевич

4. Адлейба Бено Ясонович

5. Адлейба Джамбул Николаевич

6. Адлейба Рудольф Алексеевич

7. Адлейба Сергей Шикурович

8. Акаба Игорь Тиквович

9. Аргун Раули Антонович

10. Аргун Раули Лаврентьевич

11. Ардбелава Нугзари Шаликович

12. Аршба Демур Анатольевич

13. Ашуба Раули Иванович

14. Аршба Тимур Шаликович

15. Асландзия Эдуард Карбеевич

16. Ахсалба Гарик Джумкович

17. Ахсалба Эдуард Рушниевич

18. Ашхаруа Заур Дмитриевич

19. Багаев Эдуард Иванович

20. Барганджия Мамука Михайлович

21. Берзения Апта Мыджович

22. Берзения Ахра Раульевич

23. Бицоев Нугзар Яковлевич

24. Блабба Руслан Валериевич

25. Гварамия Автандил Шаликович

26. Гвинджилия Руслан Иванович

27. Гергия Отар Зурабович

28. Гергая Шакро Кватович

29. Гогия Зураб Адамурович

30. Гогия Муртаз Маврикович

31. Гогия Резо Шварахович

32. Гогуа Даур Григорьевич

33. Гогуа Геннадий Акакиевич

34. Гунба Альберт Викторович

35. Гуния Иван Сергеевич

36. Горзолия Чичико Чигицович

37. Делба Саида Бадровна

38. Джагмазия Дмитрий Валерьевич

39. Джагмазия Гули Ладикович

40. Джинджолия Азнаур Тариелович

41. Джинджолия Роман Владимирович

42. Джинджолия Раули Иродович

43. Джинджолия Рудик Жигвович

44. Джопуа Амеран Мушниевич (Чирхина)

45. Джопуа Аслан Астамурович

46. Джопуа Валерий Самсонович

47. Джопуа Омар Мушниевич

48. Допуа Джамбул Патович

49. Еник Дмитрий Викторович

50. Елерджия Виталий Санатрелович

51. Есин Владимир Робинзонович

52. Зантария Вахтанг Шамильевич

53. Зарандия Гурам Николаевич

54. Зарандия Джамбул Отариевич

55. Иашвили Артур Дмитриевич

56. Какоба Руслан Иродионович

57. Какубава Тенгиз Квачович

58. Какулия Рено Сократович

59. Карба Рамаз Апполонович

60. Кархалава Геннадий Ясонович

61. Кархалава Рудик Джотович

62. Капба Зураб Тайбович

63. Капба Нурбей Каласович

64. Капба Руслан Валикович

65. Квачахия Даур Илларионович

66. Кварчия Алексей Шаликович

67. Кварчия Амеран Юрьевич

68. Квацба Роберт Нодарович

69. Квацба Гела Нодарович

70. Квеквескири Геннадий Тарасович

71. Квеквескири Велоди Шотович

72. Квеквескири Геннадий Мамиевич

73. Квеквескири Румен Нуриевич

74. Квициния Валера Гвадович

75. Кортава Гиви Борисович

76. Кортава Нодар Решович

77. Кубрава Виталий Левантиевич

78. Кубрава Эмзар Левантиевич

79. Кулаа Руслан Ингиштерович

80. Курская Ирина Петровна

81. Кутелия Тамаз Сергеевич

82. Кучуберия Юрий Кургович

83. Лагвилава Вадим Валериевич

84. Лагвилава Тимур Иванович

85. Ласурия Олег Рушович

86. Маландзия Зураб Сардионович

87.Маргошия Владимир Георгиевич

88. Матуа Вахтанг Махранович

89. Матуа Зураб Нуриевич

90. Матуа Омар Нуриевич

91. Мерцхулава Гиви Ясонович

92.Мизитов Игорь Ибрагимович

93. Миная Беслан Анатольевич

94. Миная Вахтанг Михайлович

95. Миная Гурам Сергеевич

96. Миная Руслан Залибеевич

97. Минджия Валерий Борисович

98. Нарсия Валерий Георгиевич

99. Папба Беслан Арвелодович

100. Пачулия Валерий Георгиевич

101. Пилия Алик Ермолаевич

102. Пипия Зураб Чичикович

103. Псардия Заур Леонтиевич

104. Самсония Сограт Естатович

105. Сангулия Вячеслав Шалвович

106. Скверия Сергей Сандрович

107. Тачулия Руслан Илларионович

108. Тортия Владислав Датикович

109. Торчуа Виталий Чичикович

110. Убилава Гурам Шотович

111. Хаджимба Ахра Нодариевич

112. Хаджимба Руслан Леварсович

113. Хаджимба Севериан Кучирович

114. Хаджимба Тамаз Шотович

115. Харчилава Даур Владимирович

116. Харчилава Заур Буджгович

117. Харчилава Заур Шалодиевич

118. Харчилава Нугзар Шотаевич

119. Харчилава Сергей Ремович

120. Хашба Артур Дмитриевич

121. Хашба Вячеслав Северианович

122. Хашба Гарри Владимирович

123. Хашба Эдуард Шикурович

124. Хеция Батал Хухутович

125. Хинтуба Шалва Шипович

126.Ходжава Омар Арвелодович

127. Хочава Беслан Рауфович

128. Цвижба Мавро Сергеевич

129. Цицхаладзе Вахтанг Валикович

130. Цулукия Джамбул Расимович

131. Чачхалия Резо Потович

132. Черкезия Амиран Тарасович

133. Черкезия Валерий Каласович

134. Чкадуа Тамаз Валикович

135. Чолокуа Зураб Борисович

136. Шакая Реваз Индикович

137. Шанава Эдуард Язбеевич

138. Шенгелия Темур Алексеевич

139. Шерозия Реваз Янкович

140. Шинкуба Руслан Шамильевич

141. Шоуа Альберт Григорьевич

142. Юлия Сергей Константинович

143. Якушкин Валерий Александрович.

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА