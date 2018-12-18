ЛАТСКАЯ ТРАГЕДИЯ – САМАЯ СТРАШНАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

В годовщину трагедии историк Аслан Авидзба вспоминает и дает оценку событию: «Это самая страшная страница в истории Отечественной войны народа Абхазии. Война сама по себе трагедия, но когда погибают женщины, дети, в том числе не успевшие появиться на свет, это страшная трагедия.

Конечно, во время боевых действий нарушаются законы ведения войны, не всегда соблюдаются международные конвенции… Но это был акт геноцида! Грузинские агрессоры знали, что совершается гуманитарный рейс, что в вертолете летят женщины и дети. Тем не менее, они были уничтожены, потому что являлись представителями абхазского народа».

Историк напоминает, что вертолет был сбит над селом Лата, которое в то время контролировалось грузинской стороной и, соответственно, ими был найден черный ящик. Долгое время ящик не возвращался, потом его передали российской комиссии, но раскрытым и с разорванной магнитофонной лентой. «Главный факт, который установила комиссия, это то, что вертолет был сбит ракетой земля – воздух. И радиус пуска показал, что выстрел был произведен с территории, контролируемой грузинской стороной», – подчеркнул Авидзба.

Российская комиссия прибыла на место аварии на следующий день после крушения. «Один из членов российской комиссии вспоминал, что, когда они прибыли на место аварии, там уже были грузинские подразделения, занимавшиеся мародерством. С комиссией приехал и российский оператор, который начал их снимать. Они подбежали, разбили камеру и забрали кассету. Но не учли, что эти люди все равно расскажут об увиденном. Правда, мы никогда не узнаем имен тех, кто это делал. Трудно даже вообразить, что люди могли грабить обгорелые тела женщин и детей», – сказал историк.

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс