ЭХО ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ В СЕРДЦЕ НАВЕК

14 декабря 1992 года в Кодорском ущелье, над селом Лата, войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.

В связи с 26-й годовщиной Латской трагедии Председатель Парламента Республики Южная Осетия – Государства Алания Пётр Гассиев направил письмо Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия, в которм говорится:

«Уважаемый Валерий Ермейович! От имени Парламента Республики Южная Осетия и от себя лично передаю Вам и всему абхазскому народу слова солидарности и поддержки в этот памятный день.

Латская трагедия – одно из самых скорбных событий в новейшей истории Абхазии, национальная трагедия, чудовищное преступление против человечества, в результате которого погибли мирные граждане Абхазии, в том числе дети и беременные женщины. Мужественный и мудрый народ братской Абхазии, храня память по жертвам той страшной трагедии, проявляя любовь к родной стране, сплоченность и единение, сделает все, чтобы на его благодатной земле никогда больше не повторилась такая беда.

Искренне желаю Вам, уважаемый Валерий Ермейович, и всем жителям братской Абхазии благополучия, мира и процветания».

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В Музее Боевой Славы имени В.Ардзинба открылась экспозиция, посвященная Латской трагедии: это диорама из обломков вертолета и фрагментов одежды погибших, доставленных в Сухум сотрудниками музея с места падения вертолёта. «14 декабря 1992 года – это трагическая дата нашей современной истории. Тяжелее этой даты давно никто не видел и не слышал. Поэтому мы должны хранить память о безвинно убиенных детях, беременных женщинах, стариках. Всегда очень тяжело говорить об этом, но мы должны нести эту память через века, не во имя агрессии, а во имя жизни и вечной памяти», – сказала директор музея Мзия Бейя.

В Парке Славы в 17 часов 30 минут, в момент падения вертолета, были зажжены 87 свечей за каждого погибшего в Латской трагедии, выпущены в воздух белые воздушные шары в память о невинно убиенных.

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В день 26-й годовщины Латской трагедии в Гудауте прошла церемония возложения цветов к памятнику погибшим. Почтить память жертв самой страшной трагедии в истории Отечественной войны народа Абхазии пришли Президент Рауль Хаджимба, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Премьер-министр Валерий Бганба, представители Правительства, общественность, родственники погибших, школьники.

Открывая траурный митинг, заведующий отделом информации и связи с общественностью Администрации Гудаутского района Энвер Арджения сказал: «Время делает свое дело, прошло уже 26 лет со дня ужаснейшей трагедии для нашего народа. Говорят, что время лечит, рана на сердце со временем рубцуется, но не заживает до конца жизни. Свидетельство этому – 26 лет к памятнику приходят сотни людей, чтобы почтить память погибших, которые хотели уберечь своих детей от голода, холода и войны».

Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе отметил: «Здесь преданы земле взрослые, дети, старики, беременные женщины. Память о погибших никогда не будет стерта. Пусть мир, который у нас есть сейчас, будет всегда, и пусть наш народ будет всегда един». По его словам, на территории парка, где захоронены жертвы Латской трагедии, в следующем году начнется строительство часовни.

Номер: 135Выпуск: 3736Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс