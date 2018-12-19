АБИТУРИЕНТАМ ИЗ АБХАЗИИ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОСТУПАТЬ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Школьникам и абитуриентам из Абхазии будет проще поступить на учёбу в российские средние и высшие учебные заведения. Госдума России ратифицировала Соглашение, заключенное между правительствами России и Абхазии «О взаимном признании образования и (или) квалификаций». Документ регулирует вопросы взаимного признания основного общего, среднего, среднего профессионального и высшего образования, полученного как в России, так и в Абхазии. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич.

Соглашение разработано в целях реализации статьи 20 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнёрстве» от 24 ноября 2014 года, согласно которой стороны Соглашения осуществляют согласованные меры, направленные на обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций.

Документ был подписан 18 декабря 2017 года в Москве и устанавливает признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях обеих стран по образовательным программам, которые прошли аккредитацию в соответствии с законодательством каждого из государств. Подразумевается предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств: выпускник бакалавриата абхазского вуза может продолжить обучение в магистратуре высшего учебного заведения, расположенного на территории России, и наоборот.

Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что до этого на основании документов об образовании, полученных в Абхазии, абитуриенты из республики не могли поступать в российские вузы, либо этот вопрос решался в результате сложных дипломатических переговоров.

Сейчас в России учится 1 691 студент из Абхазии, 919 из них – платно.

Номер: 136Выпуск: 3737Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс