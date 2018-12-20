ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

За истекший учебный год подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках огневой подготовки выполнили свыше 1,1 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб. Число стрельб увеличено на 10 процентов по сравнению с показателями 2017 года.

В течение 10 месяцев учебы военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из десятков образцов штатного вооружения и военной техники, в том числе орудий современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Ведение огня осуществлялось по целям на расстояниях от 100 до 7000 м, имитирующим строения, бронированную технику и живую силу условного противника. Около половины боевых стрельб прошло в ночное время.

Всего на огневую подготовку в отчетном периоде военнослужащими было израсходовано до 3 млн. боеприпасов различного типа и калибров – ручные гранаты РГД, 5,45-мм автоматные патроны, 125-мм танковые снаряды и 30-мм снаряды.

Также в прошедшем году личным составом военного соединения в ходе лагерных сборов и полевых выходов было проведено более 600 тактических занятий и учений по боевому взаимодействию всех звеньев подразделений – от отделений до батальонов.

Все мероприятия боевой подготовки военнослужащих проводились на полигонах «Гудаута», «Нагвалоу» и «Цабал» в Республике Абхазия, а также на полигонах в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областей.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа