Главная
20.12.2018
Номер: 137
Выпуск: 3738
Рубрика: общество
Автор: Сбербанк Абхазии (ОАО)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сбербанк Абхазии (ОАО) с 1.12.2018 г. осуществил перевод всех филиалов банка в статус дополнительных офисов.
Сбербанк Абхазии (ОАО) несёт ответственность по обязательствам перед кредиторами и клиентами, обслуживавшимися в данных филиалах.
В связи с вышеизложенным изменяются реквизиты Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства клиентов Банка: при заполнении реквизитов Банка не подлежат указанию счета для расчетов с филиалами.
Сбербанк Абхазии (ОАО)
Номер: 137
Выпуск: 3738
Рубрика: общество
Автор: Сбербанк Абхазии (ОАО)