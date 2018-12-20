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ОБЪЯВЛЕНИЕ 20.12.2018

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сбербанк Абхазии (ОАО) с 1.12.2018 г. осуществил перевод всех филиалов банка в статус дополнительных офисов.

Сбербанк Абхазии (ОАО) несёт ответственность по обязательствам перед кредиторами и клиентами, обслуживавшимися в данных филиалах.

В связи с вышеизложенным изменяются реквизиты Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства клиентов Банка: при заполнении реквизитов Банка не подлежат указанию счета для расчетов с филиалами.

Сбербанк Абхазии (ОАО)


Номер:  137
Выпуск:  3738
Рубрика:  общество
Автор:  Сбербанк Абхазии (ОАО)

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