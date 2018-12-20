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БАБУШКИНЫ ВНУЧКИ

В Абхазии развивается уникальный бренд сладкой продукции

«Как у бабушки» – говорим мы о чем-то не просто вкусном, но еще и наполненном заботой и любовью, теплом родного очага, традициями своей земли. Идея создавать именно такие продукты пришла в голову сестрам Татьяне и Эсме Арджения из Абхазии. Взяв за основу семейные рецепты, сегодня они выпускают целую линейку уникальной экологичной и полезной продукции «Росток», в которой кулинарные традиции прекрасной страны сплетаются с креативными идеями современной кулинарии.

История предприятия «Росток» началась летом 2016 года с простой, но благородной идеи создания нового абхазского бренда, который бы не только отвечал современным реалиям, но и возвращал к истокам абхазской кухни, когда питание было экологически чистым, полезным и самостоятельно приготовленным. В этом и был секрет долгожительства абхазов, который долгое время не могли разгадать зарубежные исследователи.

«Сегодня люди начинают возвращаться к истокам, возрастает потребность в «чистых» продуктах, – говорит соучредитель компании Эсма Арджения.

– Поэтому мы решили заняться собственным производством компотов, джемов, соков, варенья и другой абхазской продукции, ведь мы с сестрой родились и выросли в абхазском селе Лыхны, сохранившем много славных традиций. В доме Татьяны организовали наше предприятие. Джемы, варенья, компоты и соки готовятся из фруктов и овощей, которые произрастают на наших приусадебных участках. Вода используется кристально чистая, она поступает в село из горных рек и озер. Кстати, отдельное спасибо хотим сказать администрациям г. Гудауты и с.Лыхны, а также депутату Народного Собрания – Парламента РА Михаилу Сангулия, которые всячески поддерживают развитие местного производства».

Большинство продуктов в линейке «Ростка» производятся по бабушкиным рецептам (сладкие заготовки из тыквы, кабачков, инжира, винограда), и все же постоянно возникают новые идеи. Так, большую популярность приобрели авторские джемы и варенья из винограда с арбузом, тыквы с мандаринами, тыквы с лимоном, мандарина с фейхоа и облепихой. А лидерами продаж неизменно остаются варенье, соки и джемы из мандарина, последний даже выиграл золотую медаль на «Золотой осени».

В прошлом году удивительную продукцию стал закупать известный в Сухуме ресторан, открытый итальянцами. Но выходить на международную арену сестры пока не готовы.

– Мы еще не до конца освоили абхазский рынок и в ближайшее время сосредоточимся на этом, – рассказывает учредитель «Ростка» Татьяна Арджения. – О российском рынке тоже думаем и чуть позже с удовольствием представим здесь свои продукты. В этом году мы сделали всю необходимую документацию на соки, компоты, варенья и джемы – они полностью соответствуют ГОСТам от содержимого до этикеток. Увеличили ассортимент компотами из слив, алычи, мушмулы. Наша большая победа – яблочный сок с мякотью, полученный путем прямого отжима из 100% яблок без добавления сахара. Недавно его рекомендовали к употреблению детям дошкольного возраста. Неудивительно, что на «Золотой осени» он также получил золотую медаль.

И планы у нас серьезные: расширить производство, набрать людей, проводить рекламные кампании бренда и экологичного питания в целом. Этим будет заниматься и газета «Республика Абхазия», в которой работает Эсма (журналист по профессии), и Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии при ТПП РА, где она трудится заместителем руководителя».

Текст Ольги ЛАЗУРЕНКО специально для журнала «Вестник»

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Текст Ольги ЛАЗУРЕНКО специально для журнала «Вестник»