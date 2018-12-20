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СКОРО НОВЫЙ ГОД! 20.12.2018

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

<p>МОЖНО ЛИ ВСЕГДА ПИТЬ ЛИШЬ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ? <p>
Только столовую<p>
Столовыми называются воды, в которых содержится менее 1 грамма минеральных веществ на литр. Столово-лечебные воды (1-10 г/л) иногда способны навредить здоровью, особенно если у человека слабые почки. А лечебные (более 10 г/л) к тому же не утоляют жажду, поскольку концентрация солей в них выше, чем в плазме крови. Тип воды и содержание в ней минеральных веществ обычно указывают на этикетке. <p>

Номер:  137
Выпуск:  3738
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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