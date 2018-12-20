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20.12.2018
Только столовую<p>
Столовыми называются воды, в которых содержится менее 1 грамма минеральных веществ на литр. Столово-лечебные воды (1-10 г/л) иногда способны навредить здоровью, особенно если у человека слабые почки. А лечебные (более 10 г/л) к тому же не утоляют жажду, поскольку концентрация солей в них выше, чем в плазме крови. Тип воды и содержание в ней минеральных веществ обычно указывают на этикетке. <p>
Номер: 137
Выпуск: 3738
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
СКОРО НОВЫЙ ГОД!<p>МОЖНО ЛИ ВСЕГДА ПИТЬ ЛИШЬ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ? <p>
Только столовую<p>
Столовыми называются воды, в которых содержится менее 1 грамма минеральных веществ на литр. Столово-лечебные воды (1-10 г/л) иногда способны навредить здоровью, особенно если у человека слабые почки. А лечебные (более 10 г/л) к тому же не утоляют жажду, поскольку концентрация солей в них выше, чем в плазме крови. Тип воды и содержание в ней минеральных веществ обычно указывают на этикетке. <p>
Номер: 137
Выпуск: 3738
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы