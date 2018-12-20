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НАШИ ПОБЕДЫ И НАШИ ЗАДАЧИ

Статья председателя Гагринского райисполкома тов. Д. Джергения

Гагринский район, как и вся Абхазия, приходит к VII съезду Советов с большими успехами.

Первое место в сельском хозяйстве района занимает табак, площадь которого в этом году достигла 1.694 гектаров. В борьбе за повышение урожайности этой культуры мы добились неплохих результатов. Вот как повышалась урожайность табаков. В 1932 году было получено 4,15 центнера с гектара, в 1932 году – 4,31, в 1933 году – 6,66 и в 1934 году – 7,35 центнера. Значительно повысилось и качество табаков.

Второе место в сельском хозяйстве района занимает садоводство. За период с 1931-го по 1934 годы площадь садовых насаждений увеличилась на 50 проц. Рост их идет главным образом за счет чернослива. Сейчас в районе имеется 1.186 гектаров или 156.495 корней чернослива. За последние три года район полностью выполняет свои обязательства перед государством по сдаче плодов этой культуры.

Климатические и почвенные условия сальменского, мехадырского, микельрипшского, христофоровского и пиленковского сельсоветов открывают большие возможности развитию чернослива в нашем районе.

Тов. Сталин поставил перед закавказскими большевиками задачу – дать стране в 1937 году не менее чем полтора миллиарда цитрусовых плодов. Это обязывает нас развернуть большую работу но развитию цитрусового хозяйства. Сейчас в нашем районе насчитывается 878 деревьев лимона, 29.677 мандариновых деревьев, 487 апельсиновых и 73 дерева грейпфрута, помпельмуса и цитронов. Общая площадь цитрусовых сейчас составляет 62,75 гектара, а в 1930 году было только 27,85 гектара.

В совхозах, колхозах и при школах организованы питомники цитрусовых, которые в будущем вполне обеспечат район посадочным материалом. По плану в этом году мы должны были иметь 40 тысяч штук цитруса трифолиата, а имеем уже 211.400 штук. Окулировано 51.135 штук. Для зимней окулировки имеется 106 тысяч штук. В течение ближайших двух лет район не только сможет себя обеспечить посадочным материалом, но даже окажет помощь другим районам.

Кроме того, мы должны всерьез заняться развитием таких ценнейших культур, как анона, авокадо, фейхоа, японская хурма и др.

Нельзя выпускать из повседневного внимания и виноград. До 1931 года эта культура была почти совсем заброшена и только после исторического постановления ЦК ВКП(б) от 31 октября 1931 года ей начали уделять внимание, но и это еще недостаточно. Сейчас в районе имеется до 100 гектаров винограда. При дальнейшем росте курорта эта площадь не может обеспечить наших потребностей в винограде. Недостаток его уже остро сказывался в этом году.

Большое место в хозяйстве нашего района занимает эфиронос – герань. Появление этой культуры в нашем районе относится к 1931 году. Сейчас площадь герани достигла уже 317 гектаров. Основной массив гераниевых плантаций – в совхозе «III Интернационал». Товарный выход гераниевого масла с одного га в этом совхозе стал рекордным не только для нас, но и для заграницы.

Тов. Сталин на 17-м партсъезде сказал: «Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия, все наши работники – партийные и беспартийные, имея в виду, что проблема животноводства является теперь такой же первоочередной проблемой, какой была вчера уже разрешенная с успехом проблема зерновая». Надо прямо сказать, что до этого года мы очень мало уделяли внимания животноводству и только сейчас им начинаем заниматься всерьез. Развернута широкая борьба с хищническим убоем скота. Обращено серьезное внимание на уход за скотом, выращивание молодняка, ликвидацию бескоровности колхозников.

Мы добились определенных достижений и в области коллективизации сельского хозяйства. В 1931 году было коллективизировано 442 крестьянских хозяйства, а в этом году число их возросло до 913, что составляет 22,4 проц. к общему числу крестьянских хозяйств района. Особенно дело коллективизации двинулось вперед в этом году. Только за время отчетно-перевыборной кампании советов организовано семь новых колхозов. Подавляющее большинство колхозов добилось значительного повышения доходности, окрепли организационно и хозяйственно и встали на путь зажиточной жизни. Большие достижения мы имеем и в курортном хозяйстве. Мы поставили своей задачей сделать наш курорт образцовым. Сейчас гагринский Курупр имеет четыре дома отдыха и один санаторий с пропускной способностью 7.180 человек. Кроме того, в Гаграх есть ряд курортных лечебных учреждений, принадлежащих разным республиканским и союзным организациям. Пропускная способность этих учреждений – 5.700 человек в год. Если в 1931 году доход курорта составлял 684.507 рублей, то только за первое полугодие 1934 года он достиг 685.271 рублей.

В нашем районе сейчас имеется 25 промышленных предприятий, в числе которых 4 лесопильных, 4 кирпичных, 2 известковых, 2 лимонадных, 4 эфиромасличных заводов, одна ледоделка, типография, электростанция и т.д. В 1934 году производство пиломатериалов возросло по сравнению с 1932 годом на 149.1 проц., производство кирпича – на 322,6 проц., извести – на 384 проц. Добыча и переработка рыбной продукции увеличилась в 5 раз. Капиталовложения в промышленность в 1932 году составляли 1.535 тысяч рублей, а в 1934 году – 3.311 тыс. рублей.

Определенных результатов достигли мы также в коммунальном хозяйстве и в благоустройстве города. За период между VI и VII съездами советов жилищный фонд увеличен на 25 домов.

В 1932 – 1934 гг. сделано немало по благоустройству Новых и Старых Гагр. Отремонтировано шоссе, некоторые места его расширены и произведено полное гудронирование. Замощен ряд подъездных путей к санаториям и домам отдыха, озеленена улица им. Н. Лакоба. В Новых Гаграх построено три бассейна емкостью по 16 кубометров каждый.

В области народного образования за отчетный период мы также имеем достижения. В 1931 году у нас было 49 начальных школ, 2 неполных средних и одна полная средняя. Сейчас мы имеем 58 начальных школ, 6 неполных средних и одну полную среднюю. Количество учащихся возросло с 4.007 человек в 1931 году до 6.918 чел. в этом году.

Забота о здоровье трудящихся также стояла в центре внимания районных и сельских организаций. В совхозе «III Интернационал» построена больница на 30 коек. Оборудован рентгеновский кабинет при городской больнице в Гаграх. Открыта районная лаборатория, два врачебных и два фельдшерских пункта в деревне, малярийный диспансер в совхозе «III Интернационал», малярийный пункт в совхозе «Рами», малярийный диспансер в совхозе «Чернослив». Организованы врачебные пункты на строительстве санатория ЦИК Украины и на строительстве Дома отдыха Заксовнаркома.

Таковы наши успехи, с которыми мы приходим к районному, республиканскому и Всесоюзному съездам советов. Мы должны мобилизовать все силы и средства и с еще большей энергией бороться за образцовое выполнение всех наших обязательств перед государством, за образцовый курорт, за укрепление колхозов, развитие табака, герани, цитрусовых, чернослива, за развитие животноводства. Пусть наш курорт станет одним из передовых курортов Союза, а наш район – одним из передовых районов будущей Советской Флориды!

Газета «Советская Абхазия» 14.12.1934 г.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: экономикаАвтор: Газета «Советская Абхазия» 14.12.1934 г.