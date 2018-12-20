ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ...

Появилось желание съесть кусочек шоколада, сладкую булочку, кусочек торта или хвостик селедки? Это своего рода сигнал: организму чего-то не хватает.

Тянет на сладкое. Так мозг сигнализирует о том, что нуждается в глюкозе. При нервном и умственном перенапряжении сахар расходуется быстрее, и организм постоянно требует новую порцию глюкозы. Отлично справляется с такой задачей шоколад, но он калориен и способствует повышению холестерина. Лучше чаще ешьте овощи и крупы. Они богаты сложными углеводами. На десерт – сухофрукты или мед с орехами. Иногда побалуйте себя 1-2 кусочками горького шоколада.

...соленое. Бывает при повышенной активности щитовидки, тяжелой физической работе, беременности. Если такое желание возникает постоянно, проверьтесь у эндокринолога или гинеколога. Чтобы поддержать щитовидную железу, перекусите маслинами или оливками – они богаты йодом. Когда хочется солененького после тяжелого рабочего дня, съешьте 1-2 кусочка селедки.

...копченое. Страсть к копченому обычно одолевает тех, кто сидит на строгой диете. Длительное ограничение жиросодержащих продуктов приводит к снижению уровня хорошего холестерина, а в копченостях много насыщенных жиров. Быстрее худеют именно те, кто употребляет достаточно жиров.

...тортики. Такое желание говорит о дефиците витамина D. Не обманывайте организм. Покупайте для бутербродов натуральное сливочное масло, пейте чай или кофе с хорошим сливочным печеньем. Больше времени проводите на солнце: под его лучами в организме вырабатывается витамин D.

...кислое. Нередко это сигнал пониженной кислотности желудка. Повышается желание съесть кисленького и при простуде: пища с кислым вкусом облегчает самочувствие. Обратитесь к гастроэнтерологу, пройдите обследование. Во время и после болезни ешьте больше фруктов и ягод, богатых витамином С (апельсины, клюква, черная смородина).

Хочу есть. Бывает, много ешь и не можешь наесться. Это говорит о том, что организму не хватает важных микроэлементов, которые регулируют обменные процессы в организме. Повышение аппетита перед критическими днями у женщин свидетельствует о нехватке цинка. Налегайте на топинамбур, редис, орехи и семечки, сыр, печень, изюм, шпинат, оранжевые, зеленые, красные фрукты и овощи. Не забывайте о морепродуктах, листовых овощах, корнеплодах, семенах тыквы и подсолнечника.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы