А ВМЕСТО ХЛЕБА – РИС

Почему японские женщины не бывают толстыми?

1. Первая и основная причина – питание. В приготовлении блюд японки используют рыбу, морские водоросли, сою, рис, фрукты и зеленый чай. В их рационе практически отсутствует высококалорийная и вредная пища.

2. Традиционно рацион японцев составляет жареная рыба, миска риса, вареные овощи, мисо-суп и зеленый чай в больших количествах. В качестве десерта подают нарезанные фрукты. Наряду с морепродуктами японцы употребляют в пищу большое количество брокколи, кочанной, цветной и брюссельской капусты.

3. Японцы потребляют в пищу только свежие продукты. Срок годности некоторых продуктов исчисляется не в днях, а в часах.

4. В Японии едят небольшими 4 порциями. Прием пищи – это своеобразный ритуал, во время которого необходимо не торопясь, тщательно пережевывать каждый кусочек пищи. Посуда для трапезы напоминает десертные тарелки.

5. Практически все блюда в Японии являются легкоусвояемыми благодаря методу приготовления. Японцы готовят еду на гриле, на пару, в сотейнике. Для приготовления блюд повара используют полезные растительные масла и легкие бульоны из сезонных овощей. Никакого дискомфорта и тяжести в желудке после приема таких блюд не бывает. А главное – никакого переедания! Рис у японцев – это «хлеб», который подается каждым приемом пищи, в пищу используется рис, сваренный по специальной технологии. Это преимущество японцев, которое позволяет им не набирать вес.

7. Японцы считают завтрак священным ритуалом и никогда его не пропускают. По объему он является самым обильным. На завтрак здесь обычно подают яичный омлет, кусок рыбы, вареный рис, водоросли с зеленым луком, зеленый чай и другие блюда.

8. Сладости в Японии на десерт практически не подаются. Это бывает в редких случаях и очень маленькими порциями.

9. Все японцы стремятся вести здоровый образ жизни. Обязательный ритуал – ежедневная гимнастика для мышц. В последнее время в Японии многие отказываются от машин и пересаживаются на велосипед.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы