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НОЯБРЬ 1853 ГОДА 20.12.2018

НОЯБРЬ 1853 ГОДА

В гавани турецкого порта Синоп эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова уничтожила турецкую эскадру, которой командовал вице-адмирал Осман-паша. В ходе сражения турки потеряли девять кораблей и около трех тысяч человек убитыми и ранеными. Осман-паша попал в плен. Русские потери – 270 человек убитыми и ранеными. Эскадра Нахимова в корабельном составе потерь не понесла. Синопская битва – последнее в истории крупное сражение парусных флотов.


Номер:  137
Выпуск:  3738
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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