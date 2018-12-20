Главная
20.12.2018
Номер: 137
Выпуск: 3738
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
НОЯБРЬ 1853 ГОДА
В гавани турецкого порта Синоп эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова уничтожила турецкую эскадру, которой командовал вице-адмирал Осман-паша. В ходе сражения турки потеряли девять кораблей и около трех тысяч человек убитыми и ранеными. Осман-паша попал в плен. Русские потери – 270 человек убитыми и ранеными. Эскадра Нахимова в корабельном составе потерь не понесла. Синопская битва – последнее в истории крупное сражение парусных флотов.
Номер: 137
Выпуск: 3738
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы