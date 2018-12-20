У японцев принято после пробуждения пить воду, простоявшую ночь у изголовья кровати.

Это почти религиозный ритуал, называется очищением сути. Именно эта привычка помогает им оставаться стройными и здоровыми долгие годы и сделала их нацией долгожителей. Японцы практически не болеют диабетом и ожирением, ведь вода на голодный желудок выводит токсины, активизирует кроветворение и восстановление клеток. Кроме того, эта привычка помогает лучше усваивать полезные вещества из продуктов, снижает аппетит, ускоряет чувство насыщения при меньшем количестве съеденного. А еще у людей старше 50 лет из-за нехватки влаги кожа сохнет и шелушится. Регулярное употребление воды по утрам увлажняет ее и разглаживает морщинки.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы