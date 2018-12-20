ТЕЛЕФОН С ДИСКОВЫМ НАБОРОМ НОМЕРА

Созданию этих телефонов, не так давно ушедших в прошлое, предшествовала забавная история. Гробовых дел мастер из американского города Канзас-Сити Элмон Строуджер однажды заметил, что его бизнес стал терпеть убытки. Виной тому была супруга его прямого конкурента. Работая оператором на коммутаторе местной телефонной станции, она ловко переключала звонки, адресованные Строуджеру, на своего мужа. Чтобы навсегда избавиться от телефонисток, гробовщик изобрел декадно-шаговый искатель и на его базе создал коммутатор на 99 абонентов – прообраз современной автоматической телефонной станции (АТС).

В 1891 году он запатентовал свое изобретение, которое в народе прозвали «телефоном без барышень и проклятий».

Для внедрения АТС в жизнь в 1892 году Строуджер основал «Автоматическую электрическую компанию». В 1896 году изобретатель получил патент на телефон с наборным диском. После этого он распродал партнерам все свои патенты. Первый образец нового телефона, созданный компанией Строуджера, был представлен в 1897 году. Вместо привычных нам отверстий в диске по его краям на величину угла 170 градусов располагались зубчики. В 1898 году Строуджер продал свою долю в «Автоматической электрической компании» и окончательно отошел от дел.

В 1901-м его преемники создали настольный аппарат, а годом позже – настенный. В его диске, все на той же величине угла 170 градусов, появились отверстия для пальцев. В образце 1905 года отверстия занимали больше половины диска. В 1907-м «Автоматическая электрическая компания» прекратила свое существование.

В СССР в 1920-х годах на диске рядом с цифрами было 10 букв: А, Б, В, Г, А, Е, Ж, И, К, Л. До 1968 года номера состояли из одной-двух букв и пяти цифр. Затем их заменили полностью цифровыми.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы