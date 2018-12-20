ЛАКОМСТВО ДЛЯ ЗНАТИ

Лакомство, похожее на мороженое, появилось, по разным источникам, от трех до пяти тысяч лет назад в Китае. Со временем несложный рецепт его приготовления распространился по всей Центральной Азии. Доставленный с гор лед помещали в глубокие земляные ямы, где утрамбованный снег был плотно покрыт ветками деревьев. Античное мороженое представляло собой смесь измельченного льда с кусочками фруктов и ягод. Воины Александра Македонского в походах готовили себе десерт из снега с вином или молоком, фруктовыми соками и медом.

В Европу мороженое попало в конце XIII века. Венецианский купец Марко Поло привез из Китая рецепт его приготовления, который тотчас возвели в ранг государственной тайны. На Руси замороженное молоко разрезали ножом в крошку, добавляли в него орехи, мед или варенье. Лед, добытый зимой на реках, хранили в ямах-ледниках, над которыми сверху насыпали холм. Мороженое, близкое к современному, получило распространение при дворе Екатерины II. Его охлаждающее свойство было как нельзя кстати в душных бальных залах. Изысканное лакомство оставалось привилегией знати вплоть до начала XX века, когда его производство было поставлено на промышленную основу. В СССР молокозаводы начали выпускать мороженое с 1932 года.

Лакомство, похожее на мороженое, появилось, по разным источникам, от трех до пяти тысяч лет назад в Китае. Со временем несложный рецепт его приготовления распространился по всей Центральной Азии. Доставленный с гор лед помещали в глубокие земляные ямы, где утрамбованный снег был плотно покрыт ветками деревьев. Античное мороженое представляло собой смесь измельченного льда с кусочками фруктов и ягод. Воины Александра Македонского в походах готовили себе десерт из снега с вином или молоком, фруктовыми соками и медом.

В Европу мороженое попало в конце XIII века. Венецианский купец Марко Поло привез из Китая рецепт его приготовления, который тотчас возвели в ранг государственной тайны. На Руси замороженное молоко разрезали ножом в крошку, добавляли в него орехи, мед или варенье. Лед, добытый зимой на реках, хранили в ямах-ледниках, над которыми сверху насыпали холм. Мороженое, близкое к современному, получило распространение при дворе Екатерины II. Его охлаждающее свойство было как нельзя кстати в душных бальных залах. Изысканное лакомство оставалось привилегией знати вплоть до начала XX века, когда его производство было поставлено на промышленную основу. В СССР молокозаводы начали выпускать мороженое с 1932 года.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы