Властитель Кавказа

К началу XIX века Кавказ стал ареной борьбы между Россией, Османской империей и Персией. Противоборство велось как силой оружия, так и с помощью дипломатии. Именно она привела в русское подданство Грузинское царство.

Однако Закавказье оставалось изолированным от основной территории России. Восточное побережье Черного моря контролировали турки, а Северный Кавказ населяли многочисленные горские народы. Чтобы соединить Грузию с Россией, требовалось либо захватить побережье, либо взять под контроль проходы через горный хребет.

Александр I решил, что второй путь проще. Горцы не имели единого государства, их земли представляли собой пеструю мозаику крошечных феодальных владений и родоплеменных союзов. После победы над Наполеоном завоевание кавказцев представлялось легкой прогулкой.

Поначалу так оно и было. В 1817 году русские войска под командованием генерала Алексея Ермолова начали вторжение на Северный Кавказ. Генерал действовал методично: прорубал просеки, строил крепости, прокладывал между ними дороги.

Однако легкой прогулки не вышло. Излишняя жесткость, игнорирование местных обычаев, нежелание разбираться в хитросплетениях родовых и феодальных связей – все это обернулось для империи 47-летней войной.

Кавказцы начали поднимать восстания, а в 1828 году началось масштабное выступление под предводительством Гази-Мухаммеда.

В 1832 году Гази-Мухаммед попал в окружение в гимринской башне. Имам погиб первым, вырваться из западни удалось лишь двоим, среди них оказался и Шамиль.

Смерть Гази-Мухаммеда придала ему ореол мученика, а его последователям – славу борцов за веру. Через два года погиб второй имам, и в 1840 году его преемником выбрали Шамиля. Новый духовный лидер стал страшнейшей из угроз, с которыми Россия сталкивалась на Северном Кавказе.

Шамиль абсолютно верно оценил сложившуюся в регионе ситуацию. Он понял, что кавказцы имели лишь один шанс устоять против России – сплотиться в крепкое государство. И имам сделал, казалось бы, невозможное: объединил столетиями враждовавшие этносы и роды.

В начале 1850-х годов мечта имама о независимом государстве, казалось, сбылась. Русская армия действовала пассивно, к тому же началась Крымская война, и горцы могли рассчитывать на поддержку Англии и Франции.

Но именно в этот момент Шамиль столкнулся с проблемами, которые свели на нет все его начинания. Во-первых, неприятной неожиданностью оказалось то, что на земли Северного Кавказа положила глаз Османская империя. Мнения Шамиля никто не спрашивал. Это задевало самолюбие свободолюбивого горца, и в годы Крымской войны он занял выжидательную позицию.

Во-вторых, поскольку Россия больше не устраивала военных экспедиций, немало кавказцев захотели возврата к мирной жизни. Для многих это означало и возврат к старым обычаям. Проблемой стали и некоторые наибы, получившие слишком большую власть и начавшие вести свою игру.

Россия всячески демонстрировала, что способна стать выгодным партнером, который в обмен на формальное признание своей власти гарантирует сохранение образа жизни местных жителей.

Такая политика лишала Шамиля сторонников быстрее, чем война. Имам отступал, и в августе 1859 года попал в плен, оказавшись запертым в ауле Гуниб. Война продолжалась еще несколько лет, но шансов на победу у горцев уже не осталось.

Шамиль не ждал от русских пощады. Однако Александр II пожелал лично познакомиться с человеком, так долго сопротивлявшимся мощи России. А затем выделил имаму для проживания особняк в Калуге и пенсию. Пленник пользовался широкой свободой и имел возможность лучше узнать страну, которую считал непримиримым врагом.

В итоге Шамиль добровольно принял подданство Российской империи. Во время присяги он произнес знаменитые слова: «Ты, великий Государь, покорил мое сердце благодеяниями. Мой священный долг... внушить детям их обязанности перед Россией и ее законными царями... Я завещал им быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему отечеству».

Умер Шамиль в 1871 году, во время посещения священного для мусульман города Медина.

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы