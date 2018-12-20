Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества, подписанное в г. Дамаске 6 сентября 2018 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 14 декабря 2018 года, № 4699-с-VI

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества

Правительство Республики Абхазия и Правительство Сирийской Арабской Республики, именуемые в дальнейшем «Сторонами», желая поощрять и развивать торгово-экономическое сотрудничество между двумя государствами на основе равенства и взаимной выгоды, согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

Стороны принимают необходимые меры для содействия, развития и поощрения взаимной торговли и экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой в соответствии с законодательством двух государств с учетом экономических и торговых возможностей и потребностей.

СТАТЬЯ 2

Стороны предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования в отношении товаров, происходящих с территории государства одной Стороны и ввозимых на территорию государства другой Стороны в том, что касается административных процедур, правил и требований, затрагивающих таможенное оформление.

СТАТЬЯ 3

а) Республика Абхазия предоставляет административные возможности для получения лицензий на импорт товаров, происходящих с территории Сирийской Арабской Республики, и снижает таможенные пошлины на 100 % на указанные товары в течение 5 лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

б) Сирийская Арабская Республика предоставляет административные возможности для получения лицензий на импорт товаров, происходящих с территории Республики Абхазия, и снижает таможенные пошлины на 100 % на указанные товары в течение 5 лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ 4

а) В случае, если какой-либо товар, происходящий с территории государства одной Стороны, ввозится на территорию государства другой Стороны в количестве или виде, представляющем угрозу серьезного ущерба для государства Стороны, на чью территорию такой товар ввозится, то другая Сторона при условии предварительной консультации с первой Стороной вправе временно приостановить обращение таких товаров в соответствии с настоящим Соглашением. При этом в случае наличия критических обстоятельств, требующих принятия безотлагательного решения, приостановка обращения таких товаров в соответствии с настоящим Соглашением без предварительных консультаций Сторон не будет являться нарушением обязательств по настоящему Соглашению.

б) В рамках настоящего Соглашения одна из Сторон также вправе устанавливать ограничения на ввоз товаров, происходящих с территории государства другой Стороны, при возникновении серьезных трудностей с платежным балансом или при угрозе возникновения таких трудностей.

в) Меры, приведенные в пунктах «а» и «б», могут применяться Сторонами исключительно в течение периода времени, необходимого для предотвращения или устранения серьезного ущерба. При этом такой период времени не может превышать одного года, за исключением случаев, когда иные сроки устанавливаются по письменному согласию Сторон.

СТАТЬЯ 5

Для проведения таможенных процедур Стороны используют Гармонизированную систему описания и кодирования товаров, применяемую в соответствии с Международной конвенцией о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14.06.1983 г.

СТАТЬЯ 6

Страной происхождения товаров признается страна, в которой товар был произведен или подвергся достаточной обработке при условии, что добавленная стоимость продукта должна составлять не менее 40% до завершения производственного процесса любой из Сторон. Стороны сохраняют за собой право требовать сертификаты происхождения товаров при ввозе каких-либо товаров.

СТАТЬЯ 7

Стороны будут обмениваться всеми принятыми документами, необходимыми для экспорта товаров, страной происхождения которых является одно из государств Сторон. При этом такие документы должны содержать требования, адаптированные для каждого из государств Сторон в целях успешного осуществления процесса экспорта.

СТАТЬЯ 8

Положения статьи 2 настоящего Соглашения не применяются к:

а) привилегиям и льготам, предоставляемым любым из государств Сторон соседним странам в целях содействия приграничной торговле;

б) привилегиям и льготам, возникающим в результате участия или возможного участия любого из государств Сторон в общем рынке, в таможенном союзе и (или) зоне свободной торговли.

СТАТЬЯ 9

Стороны будут содействовать и поощрять участие каждого из государств Сторон и его компаний в проводимых ими международных выставках и ярмарках, а также национальных выставках, проводимых на территории государств Сторон.

СТАТЬЯ 10

Любые споры, возникающие в результате перевода или толкования настоящего Соглашения, должны быть урегулированы путем прямых переговоров и консультаций между Сторонами или с помощью дипломатических каналов, не имеющих отношения к третьей стороне.

СТАТЬЯ 11

а) Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу и прекращает свое действие по истечении не менее 1 месяца с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.

б) В случае расторжения настоящего Соглашения любая деятельность в соответствии с настоящим Соглашением остается в силе до исполнения всех соответствующих обязательств.

в) Настоящее Соглашение может быть изменено по письменному запросу любой из Сторон и путем взаимного письменного согласия между Сторонами, полученного по дипломатическим каналам. Такие поправки к настоящему Соглашению вступают в силу в соответствии с положениями пункта «а» настоящей статьи и являются его неотъемлемой частью.

Совершено и подписано в г. Дамаске 6 сентября 2018 г. в двух оригинальных экземплярах на абхазском, арабском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий для целей толкования используется текст на английском языке.

За Правительство Республики Абхазия Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба

За Правительство Сирийской Арабской Республики Министр экономики и торговли Сирийской Арабской Республики Др. Мухаммад Самер аль Халиль

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия